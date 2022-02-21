Эти европейские программы готовы финансировать белорусский бизнес. Как подать заявку и получить максимум пользы?

Источник материала: ProBusiness



Фото: @designer.yudo

Как получить несколько миллионов долларов на развитие проекта, какие программы финансирования ЕС еще доступны для белорусов, а главное — каким критериям нужно соответствовать для получения гранта? Об этом на совместном вебинаре «Про Бизнес» и Всемирного банка в Беларуси рассказала Гарбиэлла Фиори, основатель консалтинговой компании «.D Business Design».

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Гарбиэлла Фиори

Основатель консалтинговой компании .D Business Design

— Выйти на европейские рынки для бизнеса в последние годы стало сложнее, и многие предприниматели решили оставить попытки масштабироваться в Европу. Между тем, программы для сотрудничества еще работают и в 2020 году принесли белорусскому бизнесу € 6,4 млн. Поговорим о программе «Горизонт Европа», которая принимает заявки от белорусов, реализующих проекты в сфере инноваций.

Программа «Горизонт Европа»

Это программа финансирования научно-исследовательской и инновационной деятельности по созданию экосреды и устойчивого развития Евросоюза. Участвовать в ней могут малые и средние предприниматели, а также стартапы и дочерние предприятия крупных компаний. Количество участников не ограничено: даже если всего 1 участник — можно подавать заявку.

Если проект выберут для участия, вам помогут внедрить инновацию и вывести ее на рынок европейских стран.

Ограничений по темам и сферам применения нет, но основной упор — на инновации, нацеленные на борьбу с изменениями климата. Это могут быть технические разработки, тестирующиеся образцы и даже новые способы передачи знаний.



Фото: unsplash.com

Участие в программе дает возможность получить грант или прямые инвестиции. Суммарный денежный фонд программы составляет € 95,5 млрд, но эти деньги распределены между 4 блоками:

Передовая наука. Денежный фонд — € 25 млрд.

Конкурентоспособность промышленности: здоровье, культура, климат, сельское хозяйство, мобильность производства и цифровые технологии. Денежный фонд — € 53,5 млрд.

Инновационная Европа. Денежный фонд — € 13,6 млрд.

Межсекторные программы: распространение опыта и реформирование системы научных исследований. Денежный фонд — € 3,4 млрд.

Сектор «Инновационная Европа» разделен на 3 вида помощи и 3 отдельные программы.

Помощь представлена в виде:

акселерации: коучинг, менторская поддержка, доступ к глобальным партнерам и инвесторам

обеспечения связей между людьми, организациями и ресурсами

премии от Европейского инновационного совета (ЕИС).

Премии присуждаются в 3 направлениях:

за самые инновационные решения

за лучшие социальные инновации

женщинам-предпринимателям за новаторство.



Фото: unsplash.com

Программы отличаются по цели, которую преследуют участники:

Программа Pathfinder поддерживает разработку новых идей и технологий на их ранних стадиях. Количество участников в команде от 2 человек, но стандартным вариантом является команда из 3 ученых или исследователей из 3 разных стран. Участников из других стран можно искать в команду на портале ЕИС. Гранты победителям выдаются в размере € 3−4 млн и покрывают до 100% от необходимого финансирования.

поддерживает разработку новых идей и технологий на их ранних стадиях. Количество участников в команде от 2 человек, но стандартным вариантом является команда из 3 ученых или исследователей из 3 разных стран. Участников из других стран можно искать в команду на ЕИС. Гранты победителям выдаются в размере € 3−4 млн и покрывают до 100% от необходимого финансирования. Программа Transition направлена на доработку и проверку технологий в лабораториях, подготовку обоснования и модели коммерциализации для выхода на рынок. Участвуют команды от 1 до 5 человек. Победители получают грант до € 2,5, иногда может быть и более. При подаче заявки на эту программу необходимо продемонстрировать, что вы являетесь владельцем и обладателем прав на интеллектуальную собственность или обладаете правами для коммерциализации проекта.

направлена на доработку и проверку технологий в лабораториях, подготовку обоснования и модели коммерциализации для выхода на рынок. Участвуют команды от 1 до 5 человек. Победители получают грант до € 2,5, иногда может быть и более. При подаче заявки на эту программу необходимо продемонстрировать, что вы являетесь владельцем и обладателем прав на интеллектуальную собственность или обладаете правами для коммерциализации проекта. Программа Accelerator поддерживает высокорискованные стартапы с высоким потенциалом на рынке. Конкуренция за участие выше, чем в других программах — например, в 2020 году было принято 4000 заявок, но для участия отобрали лишь 164 из них. Количество человек в команде не ограничено, на финансирование могут претендовать даже компании с 500 сотрудниками. Заранее рассчитано, что участниками этого блока станут дочерние компании и стартапы, отколовшиеся от уже имеющихся бизнесов. Грант в размере до € 2,5 млн выдается на клинические исследования, прототипирование, проверки, демонстрации и испытания в реальных условиях. Кроме гранта в данной программе можно получить смешанное финансирование: грант на € 0,5−2,5 млн + прямые инвестиции размером до € 15 млн. Они должны пойти на расширение масштабов компании и производства. Белорусы уже участвовали в данном секторе в 2020 году. 41 белорусский проект получил финансирование в общем размере на сумму € 6,4 млн. Заявки были поданы из сферы научных исследований, транспорта, туризма, культуры и образования. 13 из этих проектов находятся на стадии реализации в 2022 году и сотрудничают с 6 европейскими странами и всеми государствами Восточного партнерства.



Фото: unsplash.com

Как подать заявку на участие?

Сначала необходимо зарегистрировать компанию на едином портале финансирования и тендеров (Funding and Tenders Portal), заполнить форму «Самооценка МСП». Подать заявку на участие в бумажном виде, приложить к нему предложение на английском языке.

В заявке должно быть указано:

Описание прорывной инновации: как она способна создавать новые рынки или радикально менять существующие

План развития инновации, анализ рынка и бизнес-план

Информация о команде и принципах реализации проекта. Резюме специалистов, работающих над проектом

Финансовая отчетность компании: прибыль, убытки, денежные потоки и баланс

Презентация бизнес-проекта на небольшом количестве слайдов.

Прежде чем одобрить заявку на участие, ЕИС проверит компанию на операционные возможности, наличие потенциала и мотивации у специалистов, а также на отсутствие банковского финансирования в деятельности, которую предстоит реализовывать.

Программа «Горизонт Европа»: тематические конкурсы

Тематические конкурсы направлены на поддержку уже работающего бизнеса в сферах, которые уже значились во втором блоке данной программы: здоровье, культура, климат, сельское хозяйство, промышленность, мобильность производства и цифровые технологии.



Фото: unsplash.com

Для участия необходимо подготовить тематическую дорожную карту («рабочую программу») на двухлетний период. В ней должен быть просчитан бюджет и сроки выполнения работ. Кроме этого для участия в тематических конкурсах в команде должно быть более 3 человек.

Финансирование научно-исследовательской и инновационной деятельности по этой программе доходит до 100%, но в случае, если заявку подает коммерческая организация, грант на инновационную деятельность покроет только до 70% необходимых средств.

Как подать заявку на участие?

Процесс подачи заявки состоит из:

Поиска конкурса. Информация о конкурсах публикуется на едином портале финансирования и тендеров (Funding and Tenders Portal)

(Funding and Tenders Portal) Поиска партнеров для проекта (по желанию). Большинство возможностей финансирования — для совместных проектов, но можно подать заявку на получение гранта в качестве отдельного исследователя, группы или организации. Например, программ European Research Council (ERC) и Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) принимают заявки от индивидуальных представителей

Создания учетной записи на портале и регистрация организации. Каждый пользователь должен иметь учетную запись для входа на единый портал финансирования и тендеров (Funding and Tenders Portal).

Подачи заявки. Выберите тематическое направление и перейдите в раздел «Подача заявки» на странице соответствующего тематического направления. В заявке необходимо указать ту же информацию, что уже упоминалась выше.

Какие компании ранее получали гранты по программам?

Компания Synovance разработала экологичный краситель для одежды. Проект нацелен на защиту окружающей среды и способствует развитию индустрии моды. Благодаря гранту программы Accelerator компания смогла расширить палитру цветов и поставить план на захват 50% доли рынка к 2025 году.

Белорусская компания УП «АДАНИ Системз» с 2006 года занимается созданием устройств безопасного сканирования одежды, багажа, посылок и тела для обнаружения наркотиков при прохождении досмотра. Компании было необходимо получить около € 5 млн. В 2016 году они подали заявку на грант тематического конкурса и начали реализовывать проект. За 38 месяцев участия в программе они получили 100% необходимой суммы от ЕС.

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