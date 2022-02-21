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За кражи цветного металла на Br64 тыс. в Минске задержали четверых парней

21.02.2022 15:33 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За кражи цветного металла задержаны четверо парней, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД Беларуси.

В ведомстве отметили, что группу организовал 17-летний учащийся колледжа: "Установлено, что впервые парень в одиночку проник на охраняемый склад, откуда вынес латунные детали и медные трубы, сдав их за Br400. Позже втянул в преступную деятельность троих знакомых. Приятели ходили "на дело" по вечерам. Выносили медные листы, слитки баббита, трубы из меди и латуни. Добытое перевозили на автомобиле".

Группа промышляла на протяжении трех месяцев. За это время они похитили цветной металл на Br64 тыс. Деньги тратили на развлечения.

Сыщики задержали молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет. Возбуждено уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Группа промышляла на протяжении трех месяцев. За это время они похитили цветной металл на Br64 тыс. Деньги тратили на развлечения.
 
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