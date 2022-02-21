Число кибератак через рассылку файлов Excel увеличилось в 7 раз. Исследование

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Фото носит иллюстративный характер, источник: HP

На основе полученных данных экспертам HP удалось определить, что число кибератак с использованием Excel файлов увеличилось в 7 раз. Помимо этого исследователи отмечают, что 13% изолированных вредоносных скриптов, отправленных по электронной почте, обошли хотя бы один сканер безопасности на почтовом шлюзе.

Всего в попытках заразить компьютеры организаций злоумышленники использовали 136 различных расширений файлов. При этом 77% обнаруженных вредоносных программ были доставлены по электронной почте.

Самыми распространенными вложениями, используемыми для доставки вредоносных программ и вирусов, были документы, архивы, файлы .exe и электронные таблицы.

Также в исследовании отмечается, что наиболее частыми фишинговыми приманками стали письма, связанные с Новым годом или бизнес-операциями, например, с такими темами как «Заказ», «2021/2022», «Оплата», «Покупка», «Заявка» и «Счет».

Эксперты отмечают, что одними из самых распространенных программ в прошлом году стали программы-вымогатели, которые крадут важную для компании информацию, требуя выкуп за доступ к ней. К примеру, в мае 2021-го подобная атака на Ирландскую систему здравоохранения привела к потере данных 520 пациентов и суммарным финансовым убыткам в 100 млн евро.