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В Минске легковушка сбила пешехода. В нее при оформлении ДТП врезалась маршрутка

21.02.2022 16:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Независимости в Минске водитель на автомобиле "Дайхатсу" сбил пешехода. Во время оформления ДТП в эту легковушку въехало маршрутное такси, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, вчера около 23.44 62-летний водитель, управляя автомобилем "Дайхатсу", двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Дорошевича в направлении улицы Гикало. Вблизи дома №57 он совершил наезд на 60-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения", - рассказали в ведомстве.

Спустя некоторое время водитель маршрутного такси, следовавший мимо, отвлекся от управления и совершил наезд на японскую модель легковушки. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, беречь себя и своих близких.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, беречь себя и своих близких.
 
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