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Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей

21.02.2022 16:09 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 7.50 водитель автомобиля "Фольксваген Кэдди" двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 19-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло". В этот момент водитель "Фольксваген Бора", двигавшийся позади, во избежание столкновения начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой DAF. От удара грузовик отбросило вправо, где он повредил автомобиль "Хендэ". В свою очередь "Хендэ" догнал следовавший впереди автомобиль "БМВ", а грузовик совершил столкновение с "Тойотой", которую развернуло и отбросило в отбойник. Затем в DAF въехал автомобиль "Киа", - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули в ведомстве.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. Сотрудники отдела ГАИ...
 
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