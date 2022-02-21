Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 7.50 водитель автомобиля "Фольксваген Кэдди" двигался по внешнему кольцу МКАД. В районе 19-го км из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с автомобилем "Фольксваген Поло". В этот момент водитель "Фольксваген Бора", двигавшийся позади, во избежание столкновения начал перестраиваться в соседнюю полосу и зацепил грузовой DAF. От удара грузовик отбросило вправо, где он повредил автомобиль "Хендэ". В свою очередь "Хендэ" догнал следовавший впереди автомобиль "БМВ", а грузовик совершил столкновение с "Тойотой", которую развернуло и отбросило в отбойник. Затем в DAF въехал автомобиль "Киа", - рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойота" получили телесные повреждения и были доставлены в учреждение здравоохранения. Сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска по факту произошедшего проводят дополнительную проверку.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения проявлять на дорогах максимум осторожности и напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД. "Внимательность на дорогах и соблюдение действующего законодательства - залог безопасного участия в дорожном движении", - подчеркнули в ведомстве.-0-

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома