Тренды и факторы, влияющие на развитие платежей на онлайн-конференции

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Сегодня вы уже можете оплатить проезд с помощью QR-кода, рассчитаться за товар, приложив свой мобильный телефон к мобильному телефону продавца, по биометрии лица оплатить счет в кафе. Если такие изменения происходят уже сегодня, то как мы будем платить в ближайшие пять лет? Руководителям компаний важно понимать эти тренды, чтобы правильно планировать будущее и соответствовать потребностям клиентов.



По версии отчет PWC «Навигация в мире платежей. Прокладывая курс между эволюцией и революцией» ход событий в ближайшие пять лет будет зависеть от шести макротрендов, формируемых предпочтениями потребителей, технологиями, регулированием, слияниями и поглощениями. Кратко приводим ключевые тренды и факторы, влияющие на развитие платежной индустрии, указанные в отчете:

Инклюзивность и доверие. В 2014 г. в рамках программы всеобщей доступности финансовых услуг Всемирный Банк поставил цель к 2020 г. предоставить всем взрослым жителям планеты, не имеющим доступ к банковской системе, возможность хранить деньги и совершать переводы. Цель пока не достигнута, но число инициатив в этой области растет. Двусторонние стратегии будут основными источниками вовлечения потребителей и мерчантов. Фокус на мобильных деньгах и кошельках, локальных решениях и QR-кодах обеспечит широкий охват и низкие затраты. Цифровые валюты. Изучением цифровых валют занимаются 60 % центральных банков; 14 % реализуют пилотные проекты. Национальный банк Беларуси в числе тех, кто уже изучает данный вопрос. Такие яркие примеры как предложенная Facebook в 2019 г. цифровая валюта Diem, привязанная к корзине национальных валют, говорят о возможности замены платежей на основе счетов, механизмами токенизации и децентрализованными платежными системами. Электронные кошельки. Пользователи будут отдавать предпочтение удобным электронным кошелькам вместо традиционных карт и банковских сервисов. Следующим рубежом для проникновения электронных кошельков станет B2B-сегмент и цифровая цепочка поставок. Война систем. Инициирование платежей смещается от карт в сторону электронных кошельков, а регуляторы заставляют индустрию усиливать локальные платежные инфраструктуры. Потребители на развивающихся рынках перескакивают через «карточный этап» и переходят непосредственно к электронным кошелькам, платежам и переводам между счетами. Международные платежи.Распространение мгновенных и недорогих платежей заставляет переосмыслить организацию трансграничных платежей. Глобальная стандартизация платежей обеспечит трансграничную связность локальных систем мгновенных платежей. Появятся региональные (особенно в Азии) и международные небанковские решения на базе криптовалют и электронных кошельков. Финансовая преступность. По мере того, как потребители и бизнес начинают применять открытый банкинг, мгновенные и альтернативные платежи, растет и организованное мошенничество (fraud-as-a-service). В исследовании наибольшую обеспокоенность у банков и финтех-компаний вызвали риски безопасности, соблюдения нормативно-правовых требований и защищенности данных. Так как финансовые преступления становятся более изощренными, поставщикам услуг необходимо будет защищать всю свою экосистему целиком.

А какие изменения происходят на белорусском рынке? Узнать о новых решениях для приема платежей вы можете на онлайн-конференции «Платежные решения для бизнеса 2022», которая пройдет в 24 февраля. Участие в онлайн-трансляции для слушателей бесплатное, но обязательна предварительная регистрация.

На конференции вы узнаете, как обеспечить разнообразие методов платежа, как сэкономить, заменив привычный терминал или кассу, как обеспечить высокую конверсию в онлайн-платежах и их безопасность, как платежные решения вписывать в процессы работы с клиентами и внутреннюю IT-инфраструктуру. На конференции будут представлены решения для офлайн и онлайн-бизнеса, подходящие как для крупных брендов, так и для среднего и микробизнеса.

Генеральные партнеры конференции: ОАО «Банковский процессинговый центр» и платежная система БЕЛКАРТ, Банк БелВЭБ.

Партнеры конференции: Assist Belarus, BeSmart, Издательство «Белбланкавыд».

Организаторы конференции: DiGital Line совместно с НКФО ЕРИП и Ассоциацией кассовых аппаратов.

http://dgline.by/payconf . По вопросу регистрации также можете обращаться к Анастасии, vaschilova@dgline.by . Посмотреть программу и зарегистрироваться:. По вопросу регистрации также можете обращаться к Анастасии,

*партнерский материал