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Байден попросил Макрона организовать переговоры с Путиным

21.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Байден попросил Макрона организовать переговоры с Путиным

Президент США Джо Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

По словам советника Макрона, французский лидер выступает в роли посредника в урегулировании кризиса в Украине.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести диалог, и обе стороны приняли предложения.

При этом главным условием переговоров является то, что Россия не будет вторгаться в Украину.

Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: depositphotos.com

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Президент США Джо Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в...
 
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