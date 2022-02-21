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Байден попросил Макрона организовать переговоры с Путиным
Источник материала: ОНТ
Президент США Джо Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце,
По словам советника Макрона, французский лидер выступает в роли посредника в урегулировании кризиса в Украине.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести диалог, и обе стороны приняли предложения.
При этом главным условием переговоров является то, что Россия не будет вторгаться в Украину.
Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Президент США Джо Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в...
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