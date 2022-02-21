Байден попросил Макрона организовать переговоры с Путиным

Источник материала: ОНТ

Президент США Джо Байден попросил французского президента Эммануэля Макрона организовать саммит с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце, передает РИА «Новости».

По словам советника Макрона, французский лидер выступает в роли посредника в урегулировании кризиса в Украине.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон предложил Путину и Байдену провести диалог, и обе стороны приняли предложения.

При этом главным условием переговоров является то, что Россия не будет вторгаться в Украину.

Повестку переговоров подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фото: depositphotos.com

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