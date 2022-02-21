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Как есть десерты, чтобы снизить вред от них? Есть 2 способа!

21.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как есть десерты, чтобы снизить вред от них? Есть 2 способа!

Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала в интервью радио Sputnik, при каких условиях вред от десерта будет минимальным.

Чтобы чрезмерное употребление лакомств не навредило здоровью, нужно выбирать правильное время для десерта, утверждает диетолог.

Она посоветовала съесть перед десертом какой-нибудь белковый продукт вместе с овощами. Это поможет удержаться от переедания сладким и предотвратит резкое повышение сахара в крови.

Фото: Pixabay.com

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Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала в интервью радио Sputnik, при каких условиях вред от десерта будет минимальным. Чтобы чрезмерное употребление лакомств не...
 
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