Как есть десерты, чтобы снизить вред от них? Есть 2 способа!

Источник материала: ОНТ

Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала в интервью радио Sputnik , при каких условиях вред от десерта будет минимальным.

Чтобы чрезмерное употребление лакомств не навредило здоровью, нужно выбирать правильное время для десерта, утверждает диетолог.

Она посоветовала съесть перед десертом какой-нибудь белковый продукт вместе с овощами. Это поможет удержаться от переедания сладким и предотвратит резкое повышение сахара в крови.

Фото: Pixabay.com

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