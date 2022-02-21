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Как есть десерты, чтобы снизить вред от них? Есть 2 способа!
Источник материала: ОНТ
Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала в интервью
Чтобы чрезмерное употребление лакомств не навредило здоровью, нужно выбирать правильное время для десерта, утверждает диетолог.
Она посоветовала съесть перед десертом какой-нибудь белковый продукт вместе с овощами. Это поможет удержаться от переедания сладким и предотвратит резкое повышение сахара в крови.
Фото: Pixabay.com
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Врач-диетолог Юлия Пигарева рассказала в интервью радио Sputnik, при каких условиях вред от десерта будет минимальным. Чтобы чрезмерное употребление лакомств не...
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