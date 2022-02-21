В Генштабе Беларуси рассказали, когда российские войска покинут нашу страну

Источник материала: ОНТ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе к Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил сказал, что подразделения Вооруженных Сил России возвратятся обратно тогда, когда в этом появится объективная необходимость, сообщается в Telegram-канале Минобороны Беларуси.



Гулевич заявил, что проверку сил реагирования Союзного государства решено продолжить.

Также он рассказал, в каком случае российские войска покинут территорию Беларуси.

Кроме того, он добавил, что это будет зависеть и от западных коллег.





Фото: БЕЛТА

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