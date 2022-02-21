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В Генштабе Беларуси рассказали, когда российские войска покинут нашу страну

21.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Генштабе Беларуси рассказали, когда российские войска покинут нашу страну

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе к Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил сказал, что подразделения Вооруженных Сил России возвратятся обратно тогда, когда в этом появится объективная необходимость, сообщается в Telegram-канале Минобороны Беларуси.
 
Гулевич заявил, что проверку сил реагирования Союзного государства решено продолжить.

Также он рассказал, в каком случае российские войска покинут территорию Беларуси.

Кроме того, он добавил, что это будет зависеть и от западных коллег.


Фото: БЕЛТА

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе к Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил...
 
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