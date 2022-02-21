Врачи назвали работающие народные средства от простуды

Источник материала: ОНТ

Работающие народные средства медицины в рубрике «Формула здоровья» программы «Наше утро» на ОНТ назвали председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов и заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы г. Минска Святослав Вельгин.

По словам доктора Шевцова, главное правило – использовать народные средства только с разрешения доктора и при условии соблюдения всех его рекомендаций. Эффективными народными средствами считаются щелочно-масляные ингаляции; полоскание горла настоями или отварами лекарственных трав: ромашки, шалфея и эвкалипта; ароматерапия с использованием эфирных масел: мяты, лаванды, эвкалипта, розмарина и лимона.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача городской клинической инфекционной больницы г. Минска: «Традиционная медицина, на самом деле, очень важный компонент выздоровления, особенно, если человек в нее верит».

По словам Дмитрия Шевцова, бабушкин метод избавиться от насморка работает. Нужно лишь часто высмаркиваться в одноразовые салфетки.

Также Святослав Вельгин отметил, что нужно соблюдать правильное питание, а также достаточное потреблять жидкость: не менее двух литров, а при повышении температуры на градус – еще плюс литр. Это поможет избежать сгущения крови.

Фото: Pixabay

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