С 21 февраля вступает в силу новый порядок расчетов за использованный газ. Что изменится?

Источник материала: ОНТ

Сегодня вступают в силу новые правила пользования этим топливом в быту. Они же определяют порядок расчетов за использованный газ и оказанные услуги. Что же изменится? Об этом расскажет первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский.

Подробности в видео.





Фото: БЕЛТА

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