﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С 21 февраля вступает в силу новый порядок расчетов за использованный газ. Что изменится?

21.02.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

С 21 февраля вступает в силу новый порядок расчетов за использованный газ. Что изменится?

Сегодня вступают в силу новые правила пользования этим топливом в быту. Они же определяют порядок расчетов за использованный газ и оказанные услуги. Что же изменится? Об этом расскажет первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский. 

Подробности в видео.


Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вступают в силу новые правила пользования этим топливом в быту. Они же определяют порядок расчетов за использованный газ и оказанные услуги. Что же...
 
Новости дня
Новости разные
 
Утром на МКАД столкнулись восемь автомобилей
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by