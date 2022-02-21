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С 21 февраля вступает в силу новый порядок расчетов за использованный газ. Что изменится?
Источник материала: ОНТ
Сегодня вступают в силу новые правила пользования этим топливом в быту. Они же определяют порядок расчетов за использованный газ и оказанные услуги. Что же изменится? Об этом расскажет первый заместитель генерального директора государственного производственного объединения «Белтопгаз» Дмитрий Шавловский.
Подробности в видео.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня вступают в силу новые правила пользования этим топливом в быту. Они же определяют порядок расчетов за использованный газ и оказанные услуги. Что же...
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