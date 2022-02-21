Две школьницы из Борисова приговорены к 6 годам лишения свободы за сбыт наркотиков

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Борисовского района две учащиеся одной из школ города приговорены к 6 годам лишения свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"7 октября прошлого года две учащиеся одной из школ города незаконно с целью сбыта приобрели кристаллическое вещество белого цвета массой не менее 2,02 г (что является крупным размером), содержащее в своем составе мефедрон - особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях. Фигуранты в продолжение реализации своего противоправного умысла, направленного на незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества, разложили наркотик в тайниках в лесном массиве Борисова", - рассказали в УВД.

С целью профилактики преступлений со стороны несовершеннолетних в судебном заседании приняли участие лица, с которыми инспекция по делам несовершеннолетних Борисовского РУВД проводит индивидуальную профилактическую работу. Такие меры профилактики должны повысить уровень правовой грамотности несовершеннолетних и помочь им осознать всю ответственность за совершенные противоправные поступки.-0-