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В России будет ипотека по биометрии, в Беларуси кредитные истории по почте. Банковский дайджест с 11 по 20 февраля

21.02.2022 17:47 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В России будет ипотека по биометрии, в Беларуси кредитные истории по почте. Банковский дайджест с 11 по 20 февраля
Фото: Myfin.by

Финрынок Беларуси. Новый декрет для белорусской крипты

На прошлой неделе в Беларуси был подписан указ «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты». Что это значит для пользователей Myfin.by разобрал во всех подробностях. А еще с 28 февраля юрлица и физлица смогут запрашивать кредитные отчеты в бумажной форме через нотариусов. Документ будет приходить по обычной почте.

Что еще значимого произошло на финрынке Беларуси?

  • МТБанк объявил о подписании Соглашения о сотрудничестве с индустриальным парком «Великий камень».
  • Белорусский Альфа-Банк планирует выкупить оставшиеся 0,02% во Франсабанке до 18 марта. Процесс выкупа начнется 28 февраля. Точная сумма сделки неизвестна.
  • Банк Дабрабыт и Банк развития Республики Беларусь подписали Генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 г.
  • Инвестиционная онлайн-платформа Finstore.by, участник холдинга Банка БелВЭБ, продолжает выходить на новые рынки. Имея опыт привлечения заказчиков ICO из Казахстана и Китая, платформа реализует пилотный выпуск эмитента токенов из Российской Федерации.
  • Белорусские банки за 2021 год нарастили активы на 9%, до 107,566 млрд рублей. При этом сумму активов смогли увеличить 18 банков из 23, потеряли часть активов 5 банков.

Финтех. Испанский пенсионер против цифрового банкинга

Пенсионер из Испании подал петицию с более чем 600 000 подписей в Центральный Банк и в Министерство экономики в рамках кампании против растущего использования банками цифровых услуг. Сан-Хуан, врач на пенсии, призывает испанские банки предоставлять пожилым людям персональные услуги, а не направлять их в онлайн-сервисы, поскольку, как правило, пожилым людям менее комфортно пользоваться онлайн-банкингом.

А вот что еще произошло в мире финтеха:

  • Альфа-Банк получил премию RB Digital Awards за Phygital офисы. Награду присудили за инновационные банковские отделения, в которых сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания.
  • Инвестиции в финтех в 2021 году достигли рекордных значений – отчет KPMG.
  • Тинькофф Банк запускает цифровую ипотеку. Все этапы сделки будут проходить онлайн.
  • Треть россиян не готова покупать финансовые продукты онлайн – исследование Банка «Открытие».
  • Россияне смогут в один клик отзывать свои согласия на обработку персональных данных, которые давали финансовым организациям. ЦБ обсуждает с рынком запуск такого механизма — «платформы согласий».
  • Необанки и финтех-стартапы уже заняли определенную нишу в мировой финансовой системе, оказывая влияние на традиционные банки и финансовые институты. Какие качества позволяют им это делать? Как финтех-единороги соответствуют ожиданиям современных клиентов? И какие тренды составляют современный финтех-ландшафт?

Экосистемы, маркетплейсы, M&A. Банки идут в метавселенную

JPMorgan стал первым кредитором, который открыл представительство в метавселенной. Как сообщает Bloomberg, в банке открылась виртуальная комната ожидания, где клиентов встречает цифровой портрет CEO банка Джейми Даймона и бродячий тигр.

Но в экосистемах банков есть и земные новости:

  • Сбер меняет организационную структуру в интересах реализации своей стратегии. В рамках изменений будет выделены экосистема для клиентов банка юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистема для физических лиц (В2С-бизнес) для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов Сбера.
  • Промсвязьбанк интересуется созданием виртуального оператора. Такие проекты с 2017 года стартовали практически во всех госбанках России.

Криптоэкономика: в России протестировали цифровой рубль

Создание прототипа платформы цифрового российского рубля было завершено в декабре 2021 года, после чего 12 банков выразили желание принять участие в тестировании платформы. И вот на прошлой неделе ПСБ и ВТБ провели первый в России перевод средств в цифровой национальной валюте. Тестирование завершилось успешным переводом цифровых рублей с кошелька клиента ПСБ на кошелек клиента ВТБ через платформу Банка России. Знаете, какие еще страны запускают и используют цифровые валюты? Кстати, вот здесь можно посмотреть на то, какие прогнозы дают эксперты цифровым валютам центробанков всего мира.

А вот что еще происходило в криптомире:

  • Центробанк РФ разработал два законопроекта о запрете выпуска и оборота частных цифровых валют в стране, а также о штрафах за них.
  • Глава центрального банка Венгрии Дьердь Матолчи предложил запретить оборот криптовалют и майнинг на территории Европейского союза, а также высказался в поддержку полного запрета криптовалютных транзакций, который был введен в Китае в сентябре 2021 года.
  • Несмотря на вето президента: парламент легализовал криптоиндустрию в Украине.
  • Владельцы крупнейшей американской криптовалютной биржи Coinbase Global Inc. заявили о планах расширения бизнеса компании в сфере международных денежных переводов, где ее основным конкурентом станет платежный оператор Western Union Co.
  • Регулирование криптовалюты: мировой опыт. Криптовалюта, которая создавалась как стихийная и свободная от регулирования альтернатива национальным валютам, стала предметом пристального внимания регуляторов во всем мире. Требования к работе крипторынков приняты в большинстве стран, но главные изменения впереди.

Искусственный интеллект. Ипотека по биометрии

Российский ВТБ предлагает сделать сдачу биометрии удаленной для упрощения выдачи ипотеки. Такой механизм позволит клиентам самостоятельно разместить свою биометрию в ЕБС для получения ипотеки онлайн и открытия эскроу-счета. Это упростит процесс получения ипотеки и сделает его полностью дистанционным.

Кроме этого в рамках пилотного проекта банк запустил новую функцию, благодаря которой голосовой помощник сможет предугадывать вопросы клиентов банка. Теперь он сразу уточняет у клиента причину обращения в контакт-центр банка, а клиент получает моментальный ответ.

Безопасность и криминал. В России бум финансовых пирамид

В России, как сообщает Центробанк, бум финансовых пирамид. Они выманивают миллиарды рублей у населения. Их главной мишенью стали начинающие розничные инвесторы и те, кто интересуется криптовалютами. Белорусам тоже стоит быть внимательными в вопросах своей финансовой безопасности.

А вот еще новости из сферы околобанковского криминала:

  • Эксперты прогнозируют, что сотрудники банков станут причиной половины взломов информационных систем кредитных организаций, а доля внутренних утечек увеличится с 30% до 50%.
  • Хакеры из группировки Lurk получили от 5 до 14 лет колонии. Фигуранты дела обвиняются в том, что путем распространения вредоносных компьютерных программ получили доступ к сетям крупных банков и иных крупных компаний на сумму свыше 1 млрд рублей.
  • Новый риск в киберстраховании – неправомерное использование данных биометрии.
  • «Лаборатория Касперского» помогла Интерполу предотвратить киберограбление банка.

P. S. Вечером – собеседование, утром – оффер

Российский Альфа-Банк запустил новый формат найма «One Night Offer». Предполагается, что за один вечер можно пройти все этапы собеседования, а утром – получить предложение о работе.

*партнерский материал, ООО «Софтклуб», УНП 100370603

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новый указ для белорусской крипты, тестирование цифрового российского рубля и новый формат приема на работу в банк рассказываем о главных трендах в сфере...
 
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