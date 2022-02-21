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Путин собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе
Источник материала: ОНТ
Владимир Путин заявил, что собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе,
Президент России назвал переворот в Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла.
Киевские власти, по словам главы Российской Федерации, дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас в третий раз происходит обострение.
Он заявил, что если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.
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Владимир Путин заявил, что собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе, пишет ТАСС. Президент России назвал переворот в Украине антиконституционным и...
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