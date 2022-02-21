Путин собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе

Источник материала: ОНТ

Владимир Путин заявил, что собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Президент России назвал переворот в Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла.

Киевские власти, по словам главы Российской Федерации, дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас в третий раз происходит обострение.

Он заявил, что если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

Фото: kremlin.ru









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