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Путин собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе

21.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путин собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе

Владимир Путин заявил, что собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе, пишет ТАСС.

Президент России назвал переворот в Украине антиконституционным и кровавым и заявил, что часть жителей его не приняла.

Киевские власти, по словам главы Российской Федерации,  дважды провели карательные операции на Донбассе, сейчас в третий раз происходит обострение.

Он заявил, что если Украина будет принята в НАТО, угрозы для России многократно возрастут.

Фото: kremlin.ru

 



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Владимир Путин заявил, что собрал Совбез для обсуждения ситуации в Донбассе, пишет ТАСС. Президент России назвал переворот в Украине антиконституционным и...
 
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