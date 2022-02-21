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Собака станцевала зажигательные танцы с хозяином и набрала больше 1 млн просмотров за сутки в TikTok! Посмотрите, и как такому можно научить? (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Пользователь TikTok eremin4340 поделился видео необычной прогулки с собакой.
В ролике маламут Север четко выполняет команды хозяина, поэтому прогулка получилась похожей на зажигательные танцы.
Пользователи соцсети Север покорил сразу же – видео за сутки набрало более 1 млн просмотров!
«Прелесть! А говорят маламутов и хаски нельзя ничему научить. Не хотите просто!», «Какие вы молодцы! Собака – огонь, хозяину - респект!», «Респект тренеру и старательному ученику! Спасибо за море позитива!», «Это большой труд. Молодцы!», «Красавчик! Мордашка какая умная, глаз не отводит с хозяина!», - писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Собака станцевала зажигательные танцы с хозяином и набрала больше 1 млн просмотров за сутки в TikTok! Посмотрите, и как такому можно научить? (ВИДЕО)
Пользователь TikTok eremin4340 поделился видео необычной прогулки с собакой. В ролике маламут Север четко выполняет команды хозяина, поэтому прогулка получилась похожей...
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