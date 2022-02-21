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Собака станцевала зажигательные танцы с хозяином и набрала больше 1 млн просмотров за сутки в TikTok! Посмотрите, и как такому можно научить? (ВИДЕО)

21.02.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Собака станцевала зажигательные танцы с хозяином и набрала больше 1 млн просмотров за сутки в TikTok! Посмотрите, и как такому можно научить? (ВИДЕО)

Пользователь TikTok eremin4340 поделился видео необычной прогулки с собакой.

В ролике маламут Север четко выполняет команды хозяина, поэтому прогулка получилась похожей на зажигательные танцы.

Пользователи соцсети Север покорил сразу же – видео за сутки набрало более 1 млн просмотров!

«Прелесть! А говорят маламутов и хаски нельзя ничему научить. Не хотите просто!», «Какие вы молодцы! Собака – огонь, хозяину - респект!», «Респект тренеру и старательному ученику! Спасибо за море позитива!», «Это большой труд. Молодцы!», «Красавчик! Мордашка какая умная, глаз не отводит с хозяина!», - писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Пользователь TikTok eremin4340 поделился видео необычной прогулки с собакой. В ролике маламут Север четко выполняет команды хозяина, поэтому прогулка получилась похожей...
 
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