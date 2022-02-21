|
Кот показал взгляд орла и восхитил пользователей соцсети! Гляньте, получилось похоже! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok helen_iv01.
В ролике кота попросили показать взгляд орла, и он это сделал. Получилось похоже! Видно, пушистый часто смотрел на этих хищных птиц по телевизору.
Пользователи соцсети были в восторге от артистичного кота.
«Ух ты, какие глаза!», «Отлично подобрана озвучка, идеально», «И правда орёл!», «Он реально показал взгляд орла», «Можно смело сниматься в мистических триллерах», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok helen_iv01. В ролике кота попросили показать взгляд орла, и он это сделал. Получилось похоже! Видно, пушистый часто...
|
Архив (Разное)