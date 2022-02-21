Кот показал взгляд орла и восхитил пользователей соцсети! Гляньте, получилось похоже! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовала пользовательница TikTok helen_iv01.

В ролике кота попросили показать взгляд орла, и он это сделал. Получилось похоже! Видно, пушистый часто смотрел на этих хищных птиц по телевизору.

Пользователи соцсети были в восторге от артистичного кота.

«Ух ты, какие глаза!», «Отлично подобрана озвучка, идеально», «И правда орёл!», «Он реально показал взгляд орла», «Можно смело сниматься в мистических триллерах», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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