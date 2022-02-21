Провалившегося под лед мужчину спасли на реке Гайна в Логойске

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойске работники МЧС спасли провалившегося под лед мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

21 февраля в 15.37 спасателям поступило сообщение, что под лед на реке Гайна в Логойске провалился человек. Когда к месту происшествия прибыли спасатели, в 30 м от берега в воде находился человек: на поверхности оставалась лишь голова мужчины. Он находился в сознании, однако выбраться из полыньи не мог. Работники МЧС вытащили мужчину на берег.

Спасенный был передан бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" он доставлен в учреждение здравоохранения.

Как стало позже известно, мужчина через реку пытался сократить путь.

"Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед: не рискуйте своей жизнью, поговорите с детьми о серьезности последствий игр на льду и водоемах. Если вы стали очевидцем происшествия, немедленно сообщите спасателям по телефону 101 или 112. Оцените обстановку, если есть возможность помочь, протяните тонущему палку или веревку и вытяните его на берег. Не бросайтесь сломя голову к провалившемуся в полынью, вы также можете оказаться в ловушке", - добавили в МЧС.-0-