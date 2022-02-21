Минчанин финансировал экстремистскую деятельность криптовалютой

Источник материала: БелТА

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель города Минска финансировал экстремистскую деятельность посредством перевода денежных средств через криптообменник. Об этом в разговоре с журналистами сообщил заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Дмитрий Дягилев, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам заместителя начальника управления, в финансировании экстремистской деятельности также участвовали лица, находящиеся на территории Европейского союза. "Органами финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь вскрыт канал финансирования экстремистской деятельности в стране. Департаментом финансовых расследований была пресечена деятельность незаконного криптообменника. Жители города Минска и Евросоюза организовали на территории Беларуси обменник, который позволял обменивать криптовалюту на белорусские рубли - и наоборот. Анонимность позволяла лицам, которые осуществляли финансирование деструктивной и незаконной протестной деятельности, использовать этот обменник в противоправных целях. Установлено, что в 2020-2021 годах экстремистское формирование перечисляло посредством данного криптообменника в Республику Беларусь денежные средства для поддержания незаконного протестного движения. Одному гражданину Беларуси поступило более Br25 тыс. Впоследствии он раздавал их гражданам для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. Кроме того, эти средства выделялись на оплату штрафов задержанных граждан", - сообщил Дмитрий Дягилев.

Он отметил, что была расшифрована база данных граждан, которые пользовались услугами незаконного криптообменника. В данный момент собираются доказательства, подтверждающие участие граждан в финансировании экстремистских формирований.

"В отношении данного гражданина и других лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности, возбуждены уголовные дела. Двое из них задержаны, для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Хочется отметить, что в некоторых случаях финансирование протестно настроенных осуществлялось напрямую. В данный момент они задержаны и дают признательные показания. Установлен и факт обратных перечислений финансовых средств от граждан Республики Беларусь в адрес экстремистских формирований. Данные денежные средства были направлены на развитие таких организаций. В настоящее время в распоряжении правоохранительных органов имеется база данных граждан, которые пользовались услугами криптообменника. Проводятся оперативно-разыскные, следственные и аналитические мероприятия, которые направлены на сбор доказательств, подтверждающих участие этих граждан в финансировании незаконной протестной деятельности. Позже их действиям будет дана правовая оценка", - заключил Дмитрий Дягилев.

Кроме того, он напомнил, что лица, которые своевременно заявят о финансировании экстремистской деятельности или иным образом поспособствуют предотвращению и выявлению подобных преступлений, будут освобождены от уголовной ответственности.-0-