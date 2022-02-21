Как работает «китайский» парк в Беларуси: инвестиции в сложное время, кейсы, преимущества

Источник материала: ProBusiness



Сергей Вайтеховский.

В начале 2021 года в индустриальном парке «Великий Камень» пытались спрогнозировать, что будет с инвестиционным климатом в новом году — с учетом пандемии, санкций, геополитических факторов. «Мы выстраивали свою оценку для самих же себя, но по итогам года оказалось, что занизили ожидания в 2 раза». Об этом рассказал на конференции «Про бизнес» Capital Day 2022 заместитель генерального директора Компании по развитию индустриального парка «Великий Камень» Сергей Вайтеховский. За прошлый год парк значительно прирос в резидентах и объемах производства.

Официальный партнер конференции:

индустриальный парк «Великий Камень»

Партнеры конференции:

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Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий Камень» — территориальное образование площадью 112,5 кв. км с особым правовым режимом для обеспечения комфортных условий ведения бизнеса. Среди приоритетных направлений парка: машиностроение, электроника, тонкая химия, биотехнологии, новые материалы, фармацевтика.

На начало этого года в парке «Великий камень» зарегистрированы 85 компаний-резидентов из 15 стран мира. За 2021 год парк прирос на 20 новых резидентов.

Сегодня в компаниях-резидентах Парка трудятся 1843 человека. Объем промышленного производства и выручка компаний выросла за прошлый год в 2 раза.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Из 85 зарегистрированных резидентов 37 уже начали финансово-хозяйственную деятельность. Ряд компаний построили свои заводы, а для некоторых проектов было достаточно готовых офисных и производственных помещений — они сумели быстро начать реализацию проектов. Другие резиденты находятся в стадии проектирования и строительства объектов.

Сергей Вайтеховский также отметил, что на сегодня «Великий камень» предоставляет наиболее комфортные налоговые условия для компаний-резидентов по сравнению с аналогичными экономическими зонами в соседних странах.

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Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Кейсы, которыми Парк гордится

Швейцарская компания «Хесс Грейт Стоун» пришла в Парк в конце 2019 года. Арендовала производственный корпус на 5500 «квадратов». Динамика развития такова: в ноябре зарегистрировалась, в декабре подписала договор аренды, в феврале уже выпустили первую продукцию, которая пошла на экспорт.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Совместное предприятие ФАСТ-МАЗ — китайско-белорусская компания, которая зарегистрировалась в июле 2019 года. Она уже построила и ввела в эксплуатацию свой завод, к концу 2021 года — по сути, через 2,5 года после регистрации резидентства — произвела пробную продукцию.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Белорусская компания в сфере производства медицинских изделий — «Ассомедика». Один из первых резидентов, арендовал производственные помещения в 2017 году и уже увеличил площадь более чем в 2 раза.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

ООО «Вейсмед» — белорусско-американская компания, занимается производством медицинских изделий. Зарегистрировалась как резидент в ноябре 2019-го, купила земельный участок площадью около 1 га и уже в конце 2021 года построила и ввела в эксплуатацию производственное здание. Теперь планирует наращивать мощности по выпуску медицинских изделий.

По словам Сергея Вайтеховского, производство медицинских изделий — активно развивающееся в Парке направление. Проекты этого профиля активно поддерживают: Компания по развитию индустриального парка «Великий Камень» и администрация парка напрямую работают с Министерством здравоохранения и Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении, чтобы компании-резиденты имели возможность без бюрократических проволочек получить все необходимые регистрационные свидетельства.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

— Мы видим, что белорусские и европейские компании, которые пришли в производственные помещения Парка год-два назад, в 2021 году очень хорошо сработали по финансовым показателям. В целом по парку резиденты в прошлом году вышли в плюс по прибыли, — говорит Сергей Вайтеховский.

При этом все компании расширили арендованные производственные помещения — некоторые в 7 раз. Есть и новые запросы на расширение.

Есть пул заинтересованных компаний, которым нужны складские помещения. К сожалению, мы пока не строим и не занимаемся складскими помещениями.

Есть 5−7 компаний — из Беларуси, Германии, Польши — которые заинтересованы в приобретении земельных участков, они готовы купить от 3 до 10 га.

Комментируя вопрос об эффективности инвестиций в создание парка, спикер отметил, что со стороны Беларуси было вложено около $ 35 млн бюджетных средств (с китайской стороны — порядка $ 60 млн) в строительство инфраструктуры и иных объектов парка.

С 2016 года по сегодняшний день общая сумма по налогам, сборам и другими платежам от компаний, которые пришли в парк и сделали свои гринфилд-проекты, уже перекрыла сумму, которую Беларусь вложила в строительство внешней инфраструктуры.





Планы на корпуса-«десятитысячники»

— Одно из направлений деятельности парка — строительство готовых корпусов и сдача их в аренду для небольших проектов. В 2021 году мы смогли сдать 24 000 м² производственных помещений, построили еще один производственный корпус на 10 000 м². Мы сдали 826 м² офисных помещений, заключили сделок приобретение земли на 4 га. Сейчас здесь строят одноэтажный производственный корпус на 5500 «квадратов».

Но так как мы не можем подобрать для всех резидентов подходящие для них производственные помещения, сейчас активно обсуждаем возможность строить корпуса-«десятитысячники»: одноэтажные производственные строения модульного типа с возможностью заселения туда одного или нескольких арендаторов, — отмечает спикер. — Скоро будет принято решение о том, строить ли в этом году еще один одноэтажный корпус на 10 000 «квадратов». Если оно будет положительным, в 2023 году здание будет уже введено в эксплуатацию.

Далее, возможно, рассмотрим строительство еще одного «десятитысячника».

Пока у нас получается так: как только мы сдаем около 80% всех своих производственных помещений — решаем строить очередное.

Стоимость строительства (с сетями) в трехэтажных производственных корпусах — $ 550−600 за «квадрат», в одноэтажном — около $ 800.

Стоимость аренды — среднерыночная, $ 3,5−4,5 за квадратный метр в трехэтажных корпусах, в одноэтажных — раза в полтора выше.

Значительная часть наших резидентов предпочитает брать в аренду производственные помещения — и работать. Именно за этим, считаю, компании и приходят в парк — здесь можно очень оперативно реализовать свой проект: взять в аренду площади, подключиться к инфраструктуре, которая уже построена, взять в аренду землю, куда не нужно инвестировать и подтягивать сети. Газ, вода, канализация, оптоволокно — все уже есть.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Компания по развитию индустриального парка «Великий Камень» и Администрация парка — частная структура и представитель государства — вместе сопровождают инвестора от обращения, первого звонка или первой встречи до начала выпуска продукции и далее.

— Причем, по сути, выполняя за него очень много функций: мы оформляем земельные участки, выдаем техусловия, административные разрешения, берем на себя решение визовых вопросов, вопросов с банками. Все это позволяет инвестору быстро и легко пройти путь к запуску производства. Все вопросы решаются в парке, — подытоживает Сергей Вайтеховский.





— Система обслуживания — наше однозначное конкурентное преимущество. Мы полностью «убираем» бюрократию из отношений резидента с госорганами: резидент, когда приходит в Парк, заключает договор с Компанией по развитию и хочет, например, взять землю. Компания берет на себя все разрешения на формирование сделки — резиденту остается только ждать звонка и получить все готовые документы.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

— Также в Парке открыли Инновационный (R&D) центр, — рассказывает Сергей Вайтеховский. — В первую очередь для того, чтобы поддержать определенные стартап-проекты, вырастить их, коммерциализировать — пусть бы они дальше масштабировались у нас в парке. Три компании уже зарегистрировались в нем официально — как субъекты инновационной деятельности. Теперь мы можем дать им определенные льготы и поддержку.



Слайд из презентации Сергея Вайтеховского

Парк уже не «китайский»?

Несмотря на то, что Парк в народе называют «китайским», Сергей Вайтеховский не устает повторять — не китайский, а китайско-белорусский.

— Из 85 резидентов парка половина не связана с Китаем, а даже в «китайской» половине 5−6 компаний совместные, китайско-белорусские. Действительно, когда в 2010 году родилась идея парка, думали создавать не торговый хаб, а производственную площадку для прихода китайских и белорусских компаний и налаживания совместных производств. В первую очередь была задача привлечь в Беларусь технологический и инвестиционный потенциал Китая. И в 2015 году, когда мы зарегистрировали первых 8 резидентов, 7 из них были китайских и 1 — белорусский.

Но сегодня все не так.

На данный момент в качестве резидентов индустриального парка зарегистрировано 85 компаний из 15 стран мира (Китай, Беларусь, Россия, Украина, страны Европейского союза, Швейцария, Израиль, Сингапур, США). Естественно, китайских компаний намного больше, чем других, и при этом есть совместные с белорусскими компаниями. Это очень важно. Мы реализовываем проект по развитию индустриального парка «Великий камень» как международную площадку и приветствуем компании из всех стран мира.

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