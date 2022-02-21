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Ролл с котенком? Посмотрите, куда из любопытства залез пушистик – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

21.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ролл с котенком? Посмотрите, куда из любопытства залез пушистик – 100% улыбнетесь! (ВИДЕО)

Забавное видео с любопытным котенком опубликовано на Reddit.

На кадрах видно, как малыш с интересом заглядывает в трубку и сначала не решается в нее залезть. Но вскоре набирается смелости, полностью туда протискивается и катается по полу.

Пользователей соцсети умилил пушистик, катающийся по полу в трубке.

«Милашка нашел свои американские горки», «Это напомнило мне меня, когда я катался на качелях, пытаясь подняться все выше и выше», «Восхитительно!», – писали комментаторы.



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Забавное видео с любопытным котенком опубликовано на Reddit. На кадрах видно, как малыш с интересом заглядывает в трубку и сначала не решается в нее залезть. Но вскоре...
 
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