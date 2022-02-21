﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин о признании ДНР и ЛНР: Решение будет принято сегодня

21.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Путин о признании ДНР и ЛНР: Решение будет принято сегодня

Владимир Путин на заседании Совета безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик, заявил, что решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

В заседании также принимали участие Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин и другие члены Совета.

Фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин на заседании Совета безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик, заявил, что решение по вопросу признания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как работает «китайский» парк в Беларуси: инвестиции в сложное время, кейсы, преимущества
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by