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Путин о признании ДНР и ЛНР: Решение будет принято сегодня
Источник материала: ОНТ
Владимир Путин на
В заседании также принимали участие Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин и другие члены Совета.
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Владимир Путин на заседании Совета безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик, заявил, что решение по вопросу признания...
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