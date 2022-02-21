Путин о признании ДНР и ЛНР: Решение будет принято сегодня

Источник материала: ОНТ

Владимир Путин на заседании Совета безопасности, члены которого поддержали обращение самопровозглашенных республик, заявил, что решение по вопросу признания независимости ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

В заседании также принимали участие Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Михаил Мишустин и другие члены Совета.

Фото: kremlin.ru





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