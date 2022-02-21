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Мокрый снег и гололедица. Прогноз погоды на 22 февраля

21.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мокрый снег и гололедица. Прогноз погоды на 22 февраля

Весной уже повеяло, но погода все равно радости пока не доставляет. На ближайшие дни снова уготован унылый сценарий: виновник его – атлантический циклон, который продолжит управлять погодой в начале недели. В середине – немного похолодает. 


22 февраля погодные условия будет определять очередной ненастный североатлантический циклон по имени «Антониа». Выходя своим центром с Балтики на Псковскую область, он закроет небо плотными облаками, вызовет осадки в смешанной фазе и сделает порывистым ветер.

Во вторник – облачно. Ночью по востоку, утром и днем во многих районах дождь, мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Влажность до 90 процентов. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем сильный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Температура воздуха утром – от -1℃ по северо-востоку до +2℃ по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от +1℃ в северо-западных районах до +8℃ в юго-восточных. К вечеру – от 0℃ по северо-западу до + 4℃ по юго-востоку. 

В среду, в День защитника Отечества, погоду станет определять малоактивный атмосферный фронт с Западной Европы. Он принесет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу с дождем. Утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью -2℃…-7℃, днем от -2℃ по северо-востоку до +5℃ по юго-западу. В четверг днем инициатива будет принадлежать антициклону, а значит, нас ждет по-мартовски погожий день, но в пятницу погода вновь испортится.

 

 

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Весной уже повеяло, но погода все равно радости пока не доставляет. На ближайшие дни снова уготован унылый сценарий: виновник его – атлантический циклон, который...
 
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