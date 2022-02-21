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Как часто нужно проверять оборудование для газа? Вот что рассказали в «Мингазе»!

21.02.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как часто нужно проверять оборудование для газа? Вот что рассказали в «Мингазе»!

Первый заместитель гендиректора - главный инженер «Мингаза» Андрей Вирочкин на пресс-конференции рассказал о сроках техобслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования, передает БЕЛТА.

Проверка вводного и внутреннего газопроводов в многоквартирных жилых домах сроком эксплуатации более 20 лет предусмотрена один раз в год. Газовые проточные водонагреватели, газовые котлы и техсостояние регулятора давления газа проверят один раз в год. Вводной и внутренний газопроводы и газовое оборудование общежитий проверят один раз в 3 месяца.

Ранее мы писали, что по новым правилам газоснабжающая или обслуживающая организация, с которой потребитель заключил договор на техобслуживание, могут проводить замену оборудования.

Фото: архив БЕЛТА



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Первый заместитель гендиректора - главный инженер «Мингаза» Андрей Вирочкин на пресс-конференции рассказал о сроках техобслуживания газопроводов и...
 
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