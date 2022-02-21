Гороскоп на 22 февраля: повышение по карьере у Львов, удача будет рядом у Весов, успех в делах у Рыб

Источник материала: ОНТ

Энергетический потенциал позволит Овнам быть блестящими генераторами идей. Постарайтесь прислушиваться к своему внутреннему голосу и со здравым смыслом оценивать ситуацию.

Для Тельцов удачный день для того, чтобы получить новые знания. Любая полезная информация может вам пригодиться уже в скором времени. Вечером порадует встреча с друзьями.

Близнецам захочется рассказать о своих чувствах любимому человеку, иначе переживания будут отвлекать вас от важных дел и создавать помехи. Звёзды советуют вам разобраться со своими эмоциями.

Раки, постарайтесь оперативно и качественно выполнять любую работу. Чтобы сохранить репутацию, постарайтесь проявить корректность в разговоре с собеседником.

Амбиции помогут Львам подняться на новую карьерную ступеньку и получить новый статус. Повышенные требования к себе и окружающим помогут вам добиться своей цели.

Девам стоит прислушиваться к интуиции и контролировать свои эмоции. Неверно выбранная тактика и слова способны разрушить то, чего вы так долго добивались.

Лёгкий день у Весов. Звёзды рекомендуют вам настроиться на результативность и не бояться сложностей. Спорьте там, где это нужно, смело настаивайте на своём. Удача рядом с вами.

Скорпиону, чтобы двигаться дальше, придётся проявить все навыки дипломатии и выступить в роли третейского судьи. Вам удастся найти аргументы и примирить враждующие стороны.

Стрельцы, постарайтесь не метать стрелы. Не стоит горячиться из-за кажущейся несправедливости по отношению к вам. Чтобы обрести душевную гармонию, проведите время в одиночестве.

Сложный день у Козерогов. Чтобы справиться с запланированными делами, вам придётся потратить много внутренней энергии. Уютный вечер восстановит ваши силы.

Водолеев будет переполнять желание поспорить и доказать своё превосходство. Чтобы день прошёл мирно, звёзды советуют вам провести больше времени в одиночестве.

Успех в делах ожидает Рыб. От ваших глаз не ускользнёт ни одна мелочь, а позитивное настроение позволит вам пересмотреть свои планы в сторону материального благополучия.

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