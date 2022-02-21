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Могилевские таможенники выявили 4 факта незаконного хранения наркотиков с начала года

21.02.2022 20:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники выявили 4 факта незаконного хранения наркотиков с начала года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в региональном ведомстве.

"С начала 2022 года могилевскими таможенниками выявлено 4 факта незаконного хранения наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 1,4 кг марихуаны, альфа-PVP и мефедрона. Возбуждено 2 уголовных дела в отношении группы лиц", - отметили в могилевской таможне.

Так, совместно с управлением наркоконтроля УВД Могилевского облисполкома выявлен факт хранения 502 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP у жителя Витебской области. Мужчина прибыл на Могилевщину с целью распространения психотропных веществ с использованием сети Интернет. Нарушитель действовал в составе преступной группы.

"В настоящее время преступники активно используют интернет для распространения запрещенных веществ, - отметили в ведомстве. - Распространение происходит последовательно через различные звенья людей, что усложняет задачу по пресечению подобных преступлений. Однако накопленный опыт и взаимодействие между правоохранительными органами позволяет выявлять и пресекать случаи незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ".-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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21 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевские таможенники выявили 4 факта незаконного хранения наркотиков с начала года. Об этом...
 
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