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«Мы должны думать о том, что оставим после себя». Лукашенко вручил госнаграды и Знамя прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Вопрос исторической справедливости и долга перед памятью более трёх миллионов жертв нацизма. Его исполнять, по сути, работникам прокуратуры, государственные награды которым вручил Александр Лукашенко. Место церемонии – зал Победы Музея Великой Отечественной войны – выбрано неслучайно. Все напоминает о том, какую цену заплатила Беларусь за победу в прошлом. Переписывать историю современным реваншистам белорусы не позволят, подчеркнул Президент. Но потомки победителей готовы в случае чего встать на защиту родины сейчас. Что показали Александру Лукашенко в музее? И как продвигается дело о геноциде белорусов?
Ключи, ручки, гребни, очки, остатки одежды и гильзы. Вещественные свидетельства жизни и смерти. По сути – улики, обнаружить которые удалось благодаря новым раскопкам. Они и стали частью экспозиции, которую осмотрел Александр Лукашенко. Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны. Одноимённое уголовное дело сейчас расследует Генеральная прокуратура. И вопрос открытый – сколько ещё следов преступлений нацистов и их пособников, по которым не был вынесен приговор, таит белорусская земля?
Звучит жутко, но это – ужасающая правда. Фотографии, карты, и цифры – жертв, точное число которых вряд ли когда-нибудь подсчитают. Лишь малая часть погибших за родину – пофамильно – на стенах Зала Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Локация для вручения госнаград и Знамени прокуратуры неслучайна, скажет Президент. Она проходит в символе нашей государственности. Месте, где всё напоминает о том, какой ценой нашему народу досталась победа и суверенитет.
Но парадокс в том, что история некоторых ничему не учит. Вызовов и угроз меньше не становится. Но нужно делать всё, чтобы наша страна, испытавшая горе войны, оставалась мирной и независимой. И это во многом зависит от прокурорских работников – людей, на которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и правопорядка. И свою работу, точнее, службу, они несут достойно. Награды из рук Президента – тому подтверждение!
Генеральный прокурор Андрей Швед награждён орденом «За службу Родине» 3-й степени. «Орденом Почёта» – прокурор Гродно Владимир Клишин. Сотрудники органов прокуратуры также удостоены медалей «За трудовые заслуги» и благодарности Президента. Появилось у ведомства – впервые – и своё Знамя! Символ чести, доблести, и доверия Президента.
Символично, что свой вековой юбилей в июне ведомство отметит уже под своим Знаменем. И у её нынешнего состава есть все шансы стать лучшей прокуратурой современности. Не просто исполнители, а люди, которые генерируют великие идеи. Так глава государства оценил вклад прокурорских работников в восстановление исторической справедливости.
Запад не оставляет попыток раскачать ситуацию в Беларуси: как изнутри, так и на границе. Настойчиво подталкивает других к войне. Главное – не поддаваться. Ведь что такое война, современному человеку, привыкшему жить в тепле и достатке, осознать сложно. Но можно попробовать представить, что и сделали журналисты во время учений «Союзная решимость».
А старшее поколение должно передавать опыт младшему. И так, по сути, во всём. На церемонию сегодня пригласили ветеранов органов прокуратуры. Это правильно, посчитал Александр Лукашенко. По случаю памятного события Главе государства вручили нагрудный знак отличия «за заслуги» и сувенир – эмблему органов прокуратуры.
Важность расследования геноцида белорусов трудно переоценить, уверен Александр Лукашенко. Только в прошлом году Генпрокуратура установила более трёхсот новых мест захоронений. Беларусь представит мировому сообществу все результаты по громкому и исторически важному делу. Сейчас прокурорские работники беседуют с очевидцами преступлений, составляют поимённые списки карательных подразделений. Оставшиеся в живых преступники живут в 19 странах. Будем добиваться правосудия – позиция генерального прокурора. Впрочем, иллюзий Андрей Швед не питает. Не во всех зарубежных странах геноцид не имеет срока давности, или еще хуже, в некоторых странах поощряют нацистские идеи или еще хуже, нацистских преступников возводят в ранг национальных героев. Но справедливость должна восторжествовать.
«Демографическая» рана, которая осталась после войны, заживала не одно десятилетие. Потребовались неимоверные усилия и труд белорусов, чтобы наша страна обрела неповторимый современный облик. Но сохранять такое «лицо» непросто. Это наглядно показали события 20-го года. Прокурорским работникам пришлось непросто. И дело не в нагрузке. Это наглядно показали события 20-го года. Прокурорским работникам пришлось непросто. И дело не в нагрузке. Было много работы, да, но много было и травли. Хотя, справились.
Как сложится будущее, решат сами белорусы, но вот именно прошлое должно стать стержнем для нашей исторической памяти. Правду о войне нужно не забывать и передавать дальше. На словах – хотя свидетелей событий с каждым годом всё меньше, но всё же. На страницах – материалы о связи геноцида и связи фашизма, нацизма с событиями и идеологией тех, кто в августе 2020 года попытался уничтожить нашу страну, ушли в печать. И на предметах – уже к середине года по планам Генеральной прокуратуры в каждом районном центре должна появится экспозиция о геноциде белорусов.
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«Мы должны думать о том, что оставим после себя». Лукашенко вручил госнаграды и Знамя прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны
Вопрос исторической справедливости и долга перед памятью более трёх миллионов жертв нацизма. Его исполнять, по сути, работникам прокуратуры, государственные...
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