«Мы должны думать о том, что оставим после себя». Лукашенко вручил госнаграды и Знамя прокуратуры в Музее истории Великой Отечественной войны

Источник материала: ОНТ

Вопрос исторической справедливости и долга перед памятью более трёх миллионов жертв нацизма. Его исполнять, по сути, работникам прокуратуры, государственные награды которым вручил Александр Лукашенко. Место церемонии – зал Победы Музея Великой Отечественной войны – выбрано неслучайно. Все напоминает о том, какую цену заплатила Беларусь за победу в прошлом. Переписывать историю современным реваншистам белорусы не позволят, подчеркнул Президент. Но потомки победителей готовы в случае чего встать на защиту родины сейчас. Что показали Александру Лукашенко в музее? И как продвигается дело о геноциде белорусов?

Ключи, ручки, гребни, очки, остатки одежды и гильзы. Вещественные свидетельства жизни и смерти. По сути – улики, обнаружить которые удалось благодаря новым раскопкам. Они и стали частью экспозиции, которую осмотрел Александр Лукашенко. Геноцид белорусов в годы Великой Отечественной войны. Одноимённое уголовное дело сейчас расследует Генеральная прокуратура. И вопрос открытый – сколько ещё следов преступлений нацистов и их пособников, по которым не был вынесен приговор, таит белорусская земля?

Звучит жутко, но это – ужасающая правда. Фотографии, карты, и цифры – жертв, точное число которых вряд ли когда-нибудь подсчитают. Лишь малая часть погибших за родину – пофамильно – на стенах Зала Победы Музея истории Великой Отечественной войны. Локация для вручения госнаград и Знамени прокуратуры неслучайна, скажет Президент. Она проходит в символе нашей государственности. Месте, где всё напоминает о том, какой ценой нашему народу досталась победа и суверенитет.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Находясь в этом храме скорби по миллионам жертв и гордости за поколение победителей, я задаюсь только одним вопросом. Неужели пройденный опыт так ничему людей и не научил? Современные реваншисты провоцируют новые конфликты. И чтобы оправдать себя, изо всех сил пытаются переписать историю и забрать Победу советского народа. А наследников народа-победителя, нас с вами, назвать агрессорами. Этого допустить мы не можем. Начатое Генеральной прокуратурой расследование фактов геноцида и установление конкретных лиц, которым удалось избежать наказания за убийство мирного населения, будут доведены до логического окончания. Это вопрос исторической справедливости и нашего долга перед памятью более трёх миллионов человек, которые стали жертвами нацизма».

Но парадокс в том, что история некоторых ничему не учит. Вызовов и угроз меньше не становится. Но нужно делать всё, чтобы наша страна, испытавшая горе войны, оставалась мирной и независимой. И это во многом зависит от прокурорских работников – людей, на которых лежит ответственность за обеспечение безопасности, законности и правопорядка. И свою работу, точнее, службу, они несут достойно. Награды из рук Президента – тому подтверждение!

Генеральный прокурор Андрей Швед награждён орденом «За службу Родине» 3-й степени. «Орденом Почёта» – прокурор Гродно Владимир Клишин. Сотрудники органов прокуратуры также удостоены медалей «За трудовые заслуги» и благодарности Президента. Появилось у ведомства – впервые – и своё Знамя! Символ чести, доблести, и доверия Президента.

Символично, что свой вековой юбилей в июне ведомство отметит уже под своим Знаменем. И у её нынешнего состава есть все шансы стать лучшей прокуратурой современности. Не просто исполнители, а люди, которые генерируют великие идеи. Так глава государства оценил вклад прокурорских работников в восстановление исторической справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Мы раньше, вы чуть позже – молодые – уйдём из этой жизни. Но мы всегда должны думать, а что мы оставим после себя. И вот эту память о тех далёких временах, а в этом зале нет ни одного человека, который прошел бы через те события. Но мы это знаем, потому что мы ближе были к тем зверствам, к нашей Победе. Мы видели и знали людей, которые принесли нам эту Победу. И нашим детям, новому поколению, мы должны это оформить и, что называется, положить на стол. Вот – смотрите, что было, чтобы вы ценили, чтобы ни в коем случае не провоцировали народ и не были причиной тех столкновений и, не дай бог, войны в современное время».

Запад не оставляет попыток раскачать ситуацию в Беларуси: как изнутри, так и на границе. Настойчиво подталкивает других к войне. Главное – не поддаваться. Ведь что такое война, современному человеку, привыкшему жить в тепле и достатке, осознать сложно. Но можно попробовать представить, что и сделали журналисты во время учений «Союзная решимость».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Жуткая разразилась погода – ливень, мокрый снег, страшный ветер. Все замерзли, стоят, дрожат. Ну я думаю: подольше с ними поговорю, чтобы еще лучше почувствовали – и иностранцы, и мы – что такое жить в некомфортных условиях, к которым мы привыкли. И я у них спросил: теперь вы поняли, что война – это страшно, еще хуже будет, чем сейчас. А мы ведь привыкли к хорошим условиям! Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаете, и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы. Это самое тяжелое, когда ты знаешь, что тебя будут давить, качать, но не знаешь, когда и в какой форме это произойдет. Поэтому надо быть начеку».

А старшее поколение должно передавать опыт младшему. И так, по сути, во всём. На церемонию сегодня пригласили ветеранов органов прокуратуры. Это правильно, посчитал Александр Лукашенко. По случаю памятного события Главе государства вручили нагрудный знак отличия «за заслуги» и сувенир – эмблему органов прокуратуры.

Важность расследования геноцида белорусов трудно переоценить, уверен Александр Лукашенко. Только в прошлом году Генпрокуратура установила более трёхсот новых мест захоронений. Беларусь представит мировому сообществу все результаты по громкому и исторически важному делу. Сейчас прокурорские работники беседуют с очевидцами преступлений, составляют поимённые списки карательных подразделений. Оставшиеся в живых преступники живут в 19 странах. Будем добиваться правосудия – позиция генерального прокурора. Впрочем, иллюзий Андрей Швед не питает. Не во всех зарубежных странах геноцид не имеет срока давности, или еще хуже, в некоторых странах поощряют нацистские идеи или еще хуже, нацистских преступников возводят в ранг национальных героев. Но справедливость должна восторжествовать.

«Демографическая» рана, которая осталась после войны, заживала не одно десятилетие. Потребовались неимоверные усилия и труд белорусов, чтобы наша страна обрела неповторимый современный облик. Но сохранять такое «лицо» непросто. Это наглядно показали события 20-го года. Прокурорским работникам пришлось непросто. И дело не в нагрузке. Это наглядно показали события 20-го года. Прокурорским работникам пришлось непросто. И дело не в нагрузке. Было много работы, да, но много было и травли. Хотя, справились.

Как сложится будущее, решат сами белорусы, но вот именно прошлое должно стать стержнем для нашей исторической памяти. Правду о войне нужно не забывать и передавать дальше. На словах – хотя свидетелей событий с каждым годом всё меньше, но всё же. На страницах – материалы о связи геноцида и связи фашизма, нацизма с событиями и идеологией тех, кто в августе 2020 года попытался уничтожить нашу страну, ушли в печать. И на предметах – уже к середине года по планам Генеральной прокуратуры в каждом районном центре должна появится экспозиция о геноциде белорусов.

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