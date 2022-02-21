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Лукашенко присвоил генеральские звания Басу и Шепелеву

21.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко присвоил генеральские звания Басу и Шепелеву

Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского и специального званий, сообщает БЕЛТА.

Александру Басу присвоено очередное воинское звание генерал-майора полковнику.

Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Александру Шепелеву.

Фото: архив БЕЛТА

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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского и специального званий, сообщает БЕЛТА. Александру Басу присвоено очередное воинское звание...
 
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