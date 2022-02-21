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Лукашенко присвоил генеральские звания Басу и Шепелеву
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского и специального званий,
Александру Басу присвоено очередное воинское звание генерал-майора полковнику.
Очередное специальное звание генерал-майора милиции присвоено полковнику милиции Александру Шепелеву.
Фото: архив БЕЛТА
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Александр Лукашенко подписал указы о присвоении воинского и специального званий, сообщает БЕЛТА. Александру Басу присвоено очередное воинское звание...
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