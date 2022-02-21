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Массовое ДТП на МКАД: столкнулись восемь автомобилей

21.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Массовое ДТП на МКАД: столкнулись восемь автомобилей

О массовом ДТП утром 21 февраля сообщили в ГАИ.

21 февраля около 7:50 водитель «Фольксваген Кэдди» ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 19 км он столкнулся с «Фольксваген Поло» из-за несоблюдения дистанции. «Фольксваген Боро» в этот момент ехал сзади и, чтобы избежать столкновения, начал перестраиваться в соседнюю полосу, зацепив при этом грузовой «Даф». Немца от удара откинуло вправо - он повредил «Хендэ». А «Хендэ» догнал ехавший впереди «БМВ». Грузовик столкнулся с «Тойотой», которую развернуло и отбросило в отбойник. А потом в «Даф» въехал «Киа».

Водитель и пассажир «Тойота» получили телесные повреждения – они были доставлены в больницу. 

Проводится проверка по факту ДТП.

В ГАИ призывают участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и соблюдать ПДД. 

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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О массовом ДТП утром 21 февраля сообщили в ГАИ. 21 февраля около 7:50 водитель «Фольксваген Кэдди» ехал по внешнему кольцу МКАД. В районе 19 км он столкнулся с...
 
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