Один из лучших футболистов мира Килиан Мбаппе скоро определится, будет ли он переходить в «Реал»

Источник материала: ОНТ

Один из лучших футболистов мира, форвард французского ПСЖ Килиан Мбаппе, в ближайшее время должен определиться: остается он в своей команде или переходит в «Реал».

Такой ультиматум поставило футболисту руководство мадридского клуба. Если Мбаппе не перейдет ближайшим летом, то команда больше не будет предпринимать попыток приобрести его и потратит деньги на других игроков. Известно, что сейчас есть устная договоренность между Мбаппе и «Реалом» о его переходе ближайшим летом: контракт с ПСЖ закончится и футболист станет свободным агентом. Однако потенциальная сделка под угрозой срыва: парижане предложили Мбаппе новое соглашение. Оно рассчитано на два года и сумма контракта огромная – один миллион евро в неделю. Если Килиан Мбаппе согласится, то станет самым высокооплачиваемым игроком мира.

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