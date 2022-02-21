Наталья Кочанова встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области

Источник материала: ОНТ

Диалог на равных! Председатель Совета Республики встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области.

Разговор получился живым и искренним. Каждый из участников встречи уже занимает определенные позиции, но желает дорасти до более высоких постов. Наталья Кочанова рассказала о своем профессиональном становлении и о работе верхней палаты парламента. Вопросы и предложения поступали разные – борьба с деструктивной рекламой в интернете, развитие регионов, выход из пандемии, изменения в законодательстве страны.

Каждый участник встречи почерпнул для себя много полезного. После разговора со спикером верхней Палаты парламента актив Брестской области посетил Дворец Независимости. Экскурсия в сопровождении пресс-секретарь Президента Натальи Эйсмонт. Вниманию гостей – церемониальные залы, комнаты переговоров, фотогалерея главы государства. Особый интерес – к интерьерам. Во Дворце Независимости каждая деталь создана руками белорусов.

На этом экскурсионная программа для молодежного актива Брестчины не закончилась. Вторая точка на карте – музей Великой Отечественной войны.

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