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Наталья Кочанова встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области

21.02.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области

Диалог на равных! Председатель Совета Республики встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области.

Разговор получился живым и искренним. Каждый из участников встречи уже занимает определенные позиции, но желает дорасти до более высоких постов. Наталья Кочанова рассказала о своем профессиональном становлении и о работе верхней палаты парламента.  Вопросы и предложения поступали разные – борьба с деструктивной рекламой в интернете, развитие регионов, выход из пандемии, изменения в законодательстве страны. 

Каждый участник встречи почерпнул для себя много полезного. После разговора со спикером верхней Палаты парламента актив Брестской области посетил Дворец Независимости. Экскурсия в сопровождении пресс-секретарь Президента Натальи Эйсмонт. Вниманию гостей – церемониальные залы, комнаты переговоров, фотогалерея главы государства. Особый интерес – к интерьерам. Во Дворце Независимости каждая деталь создана руками белорусов.    

На этом экскурсионная программа для молодежного актива Брестчины не закончилась. Вторая точка на карте – музей Великой Отечественной войны. 

 

 

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Диалог на равных! Председатель Совета Республики встретилась с перспективным кадровым резервом Брестской области. Разговор получился живым и искренним. Каждый из...
 
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