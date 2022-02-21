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Беларусь может запретить поставки древесины в Литву

21.02.2022 22:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Беларусь может запретить поставки древесины в Литву
Снимок носит иллюстративный характер. Источник: unsplash.com

Головченко высказался о разрыве Литвой с 1 февраля 2022 года контракта на транспортировку белорусского калия в балтийский порт Клайпеду и назвал такое решение властей соседней страны «абсолютно незаконным с точки зрения международного права». Белорусский премьер заявил, что в настоящий момент наша страна старается экономически обезопасить себя и поэтому перенаправит поставки калия в порты России и Украины, а также упомянул о железнодорожных грузах минеральных удобрений в КНР.

– Мы хеджируем свои риски и секьюритизируем наши экономические интересы. Поэтому калий поедет в другую сторону, он уже едет. Украина и Россия – это что касается морских перевозок. В основном калий идет в Россию. Есть железнодорожные перевозки в направлении Китая, – заявил Головченко.

Напомним, ранее большая часть белорусского калия направлялась через литовскую Клайпеду, а в качестве дополнительных портов использовались украинские Николаев и Рени. Однако с 16 февраля украинская железная дорога прекратила перевозку грузов минеральных удобрений, поставляемых «Беларуськалием» и «Белорусской калийной компанией».

Также глава белорусского правительства пригрозил Литве полной приостановкой экспорта белорусских товаров через Клайпеду и прекращением поставок белорусской древесины, которую используют местные производители.

– Если придется, мы перекроем этот канал поставок. Где будет брать Литва древесину и куда денутся литовские деревообработчики – вопрос. Мы просто перекинем древесину на другие рынки – спрос очень большой.

Головченко заявил, что Беларусь также может отказаться от значительной части литовского импорта – в частности, он упомянул запчасти и одежду «секонд-хенд».

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