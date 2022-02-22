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Заседание Совбеза начинается в Украине – Зеленский

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание Совбеза начинается в Украине – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза, передает ТАСС.

Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза. Также президент Украины заявил, что обсудил последние события с Байденом и планирует разговор с Джонсоном.

Сегодня Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля заявил, что признает независимость ДНР и ЛНР.


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Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза, передает ТАСС. Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза. Также...
 
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