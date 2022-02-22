Заседание Совбеза начинается в Украине – Зеленский

Источник материала: ОНТ

Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза, передает ТАСС.

Зеленский сообщил, что в Украине начинается заседание Совбеза. Также президент Украины заявил , что обсудил последние события с Байденом и планирует разговор с Джонсоном.

Сегодня Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля заявил, что признает независимость ДНР и ЛНР.





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