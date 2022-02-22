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Арина Соболенко сохранила 2-е место в мировом рейтинге

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко сохранила 2-е место в мировом рейтинге

В обновлённом мировом рейтинге женской теннисной ассоциации вторую строку сохранила Арина Соболенко.

Сейчас у белорусской теннисистки 5563 очка. Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко поднялась на одну позицию. Теперь она располагается на 16-м месте мирового рейтинга. Александра Саснович – 61-я. По-прежнему уверенно лидирует австралийская теннисистка Эшли Барти. В мужском рейтинге улучшил свои позиции Илья Ивашко. Лучший из белорусских теннисистов поднялся на 4 строки и теперь занимает 45-е место. Лидирует серб Новак Джокович.

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В обновлённом мировом рейтинге женской теннисной ассоциации вторую строку сохранила Арина Соболенко. Сейчас у белорусской теннисистки 5563 очка. Экс-первая ракетка...
 
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