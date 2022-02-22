Подростка, спасшего младших сестер во время пожара в Малоритском районе, выписали из больницы

Источник материала: ОНТ

Из больницы выписали детей, которые пострадали 11 февраля на пожаре в Малоритском районе. Переживали не только за маленьких, но и за 13-летнего Богдана, который вынес из горящего дома сестрёнок и пострадал сам. Сейчас дети чувствуют себя хорошо. А в качестве поощрения юного героя вместе с одноклассниками пригласили на самый настоящий урок мужества – в Брестскую крепость.





О случившемся 10 дней назад не дают забыть ноющие на руках раны, а в целом Богдан успел прийти в себя. Рядом – родители, дома ждут маленькие сёстры – все живы, это главное, осталось восстановиться, чтобы помочь родителям отремонтировать дом.

Богдан Шелег: «Сестрички нормально чувствуют себя, живем у бабушки, руками сильно не могу тяжести поднимать, так что родителям не могу помочь по дому».

Богдану 13, но ночь с 10 на 11 февраля заставила в одночасье повзрослеть. Родители на работе, в горящем доме – он и две маленькие сестры. От испытанного шока воспоминания фрагментами: как проснулись от пожарного извещателя, как пытался вынести из горячего дома сестёр, выбивал оконные стёкла…

Анатолий Шелег: «Герой наш, мы его любим, уважаем, все сам знает, наше отношение к нему».

О случившемся многие друзья Богдана узнали из вечерних новостей, переживали и гордились, что знакомы с героем лично. Сегодня друзья – его поддержка наравне с родными. Семью, одноклассников и учителей Богдана пригласили посетить Брест, увидеть главные достопримечательности, и первым пунктом программы, конечно, стала Брестская крепость.

Познакомиться с юным героем лично приехал руководитель региона Юрий Шулейко. Поступок Богдана впечатлил всех. В подарок – новенький велосипед и благодарность за спасённые жизни.

Благодарность звучала и в адрес педагогов, воспитавших и сумевших вложить знания, которые пригодились в жизни – ради жизни. Среди таких учителей Олег Весенёв –27 лет преподаёт урок основ безопасности – как минимум не напрасно.

Олег Весенёв, учитель географии и ОБЖ Мокранской средней школы: «Всё, что изучали на уроке, весь алгоритм действий он выполнил, поэтому я горжусь этим парнем, он молодчинка».

У каждого поколения свои герои. Самым юным защитникам Брестской крепости было тоже около 13 лет – подробно о них рассказали во время экскурсии по крепости. У ребят выдался насыщенный день – со вкусным обедом и экскурсией по городу, который обязательно останется в памяти. Такой формат станет традицией – в героическом месте награждать достойных людей.

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