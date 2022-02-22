Досрочное голосование за изменения в Конституции начнется 22 февраля: самое актуальное о референдуме

Источник материала: ОНТ

В полной готовности к важной политической кампании, которая без преувеличения – исторический этап в развитии Беларуси. Уже завтра ровно в 10 утра по всей стране откроются участки для досрочного голосования по изменениям и дополнениям Конституции. Интерес к важнейшему политическому событию страны в обществе большой, это показало масштабное обсуждение, во время которого каждый мог внести свои предложения для улучшения Конституции. Референдум считается состоявшимся, если голоса отдадут более половины граждан, внесённых в списки. Решение об изменении основного закона будет принято, если за него проголосовало большинство.

Это последние приготовления к досрочному голосованию. На участки поступают бюллетени. Для комиссий процедура абсолютно стандартная – получил, расписался, несёшь ответственность.

Ольга Доценко, председатель Центральной районной комиссии по референдуму г. Гомеля: «Я, как председатель районной комиссии, передаю председателю участковой комиссии, и затем в сопровождении милиции бюллетени доставляются на участок, где они пересчитываются и готовятся к завтрашнему началу открытия участков».

В Беларуси напечатали более 7 млн бюллетеней – по числу избирателей, которые были в списках на предыдущих выборах. Плюс 5% запас, если бланк будет случайно испорчен. После пересчёта – всю стопку на замок, а сам участок – под охрану.

Василий Жаранков, председатель участковой комиссии по референдуму участка для голосования №11 Центрального района г. Гомеля: «Он опечатан, опломбирован, и до завтрашнего дня, понятно, что никто не имеет права туда прикасаться».

Важно правильно заполнить бюллетень, чтобы голос был учтён. В бланке два варианта ответа и всего один вопрос – «Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции?». При одобрении нужно поставить любой знак в квадрате под словом «За», а при несогласии – отметку в квадрате под словом «Против». Если отметка будет поставлена в двух квадратах или не будет поставлена ни в одном, то такой бюллетень признают недействительным.

Иван Мартинович, председатель участковой избирательной комиссии №2 Центрального района г. Минска: «На сегодняшний день избирательный участок практически на 100% готов, уточнены списки, оборудованы места для голосования, подготовлены урны, оборудованы и вывешены материалы информационные о проведении, порядке проведения и сроках проведения референдума, собраны комиссии, комиссии готовы к работе».

Работники комиссий обещают надеть маски, а избирателям рекомендовано держать социальную дистанцию, средства защиты есть на каждом участке. Кабинки для голосования во время этой кампании могут быть без шторок ради эпидемиологической безопасности избирателей. При этом избирательная комиссии готова учесть пожелания.

Виталия Родионова, член участковой избирательной комиссии №2 Центрального района г. Минска: «Если для кого-то очень принципиально наличие шторки на кабинке и таинство голосования, мы готовы эту шторку вернуть на момент голосования данного человека, чтобы он чувствовал себя максимально уверенно комфортно и спокойно».

Чтобы определить путь развития страны, нужно просто прийти на участок. Время их работы сейчас на ваших экранах – отдать свой голос можно с 10 и до 14, с 16 до 19 часов. Досрочное голосование продлится до 26 февраля.

Чтобы реализовать своё конституционное право, понадобится лишь паспорт или ID-карта. Также подойдет военный или студенческий билет, пенсионное, водительское или служебное удостоверение. Номер участка, где можно проголосовать, и его адрес указаны в приглашениях, которые разосланы избирателям заблаговременно. Также эта информация есть на сайте Центризбиркома.

Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: «Если человек временно зарегистрирован на другом участке для голосования, он имеет право принять участие в голосовании по временной регистрации. Если человек не внесен по каким-то причинам в списки для голосования, он может прийти на участок для голосования, показать документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации на данном участке, и он дополнительно будет включен в списки участников референдума на данном участке».

Как подъехать, выбраться из машины, добраться до места для голосования – в Витебске сегодня на одном из участков прошёл своего рода «тест-драйв». В 46-й школе в списках избирателей около десяти людей с особенностями развития. Для них подготовили особые кабинки, к которым можно подъехать на коляске.

С логистикой на участках помогут волонтеры. Многие прошли обучающие курсы. Сегодняшний экзамен помощники сдали.

Эдуард Аветисян, председатель витебской городской организации «Белорусское общество инвалидов»: «Сейчас как-то более серьёзно к этому отнеслись, и участки на первых этажах, доступно. Ну и волонтёров гораздо больше, они подошли к этому серьёзно».

Учтены и жизненные обстоятельства. В том числе болезнь. Если вы не можете прийти на участок, на неделе об этом надо сообщить участковой комиссии. Тогда свой голос можно будет отдать в основной день референдума – 27 февраля. Урну с бюллетенями доставят домой. Участки для голосования будут работать и в красной зоне ковидных отделений больниц.

В общем, организация по высшему разряду. А вот почему так важно прийти, по стране не перестают говорить на диалоговых площадках. Накануне главного политического события этого года, в Могилёвском гарнизоне речь о суверенитете и исторической памяти, по сути, преамбулах, за которые вот-вот отдавать голос.

Быть или не быть перезагрузке Основного закона страны, решать самим белорусам. И здесь главное не безразличие, ведь принять участие в голосовании – это не просто проставить галочку, это в прямом смысле внести личный вклад в формирование будущего – это и есть цель референдума и гражданский долг каждого белоруса.

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