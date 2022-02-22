Путин: Россия признаёт независимость ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Такое решение объявил Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля.

Во время обращения Путин заявил, что считает необходимым принять давно назревшее решение – признать ДНР и ЛНР – и попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании.

Как сообщает РИА «Новости», президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Фото: kremlin.ru

















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