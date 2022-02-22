﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин: Россия признаёт независимость ДНР и ЛНР (ВИДЕО)

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Такое решение объявил Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля.

Во время обращения Путин заявил, что считает необходимым принять давно назревшее решение – признать ДНР и ЛНР – и попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании.

Как сообщает РИА «Новости», президент России подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

Фото: kremlin.ru





Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое решение объявил Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля. Во время обращения Путин заявил, что считает необходимым...
 
Новости дня
Новости разные
 
Необходимы деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by