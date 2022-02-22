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Путин: Россия признаёт независимость ДНР и ЛНР (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Такое решение объявил Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля.
Во время обращения Путин заявил, что считает необходимым принять давно назревшее решение – признать ДНР и ЛНР – и попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании.
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Такое решение объявил Владимир Путин во время обращения к народу России и соотечественникам 21 февраля. Во время обращения Путин заявил, что считает необходимым...
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