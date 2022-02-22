Как расторгается контракт с работником пенсионного возраста, пояснили в Минтруда

Источник материала: ОНТ

Нюансы досрочного расторжения контракта с работником пенсионного возраста пояснили в Минтруда, пишет sb.by .

Выход работника на пенсию – это уважительная причина для досрочного расторжения контракта по требованию.

Независимо от того, сколько времени прошло с момента достижения работником пенсионного возраста, он может обратиться к нанимателю с письменным заявлением о досрочном расторжении контракта из-за выхода на пенсию. Факт требования работника фиксирует такое заявление. Указанной в заявлении датой наниматель должен уволить работника.





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