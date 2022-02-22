Национальному концертному оркестру – 35 лет, а его создателю могло исполниться 75. Вспоминаем Михаила Финберга

Источник материала: ОНТ

«Выступает оркестр Финберга!» – так уже и со сцены говорят. Национальному концертному – 35 лет! Сыгранный заслуженный коллектив неотделим от своего создателя. Они и на свет появились практически в один день. Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу сегодня исполнилось бы 75! Аплодисменты на двоих – в Белгосфилармонии. С неё зимой 87-го начиналась популярная эпоха.





И снова здравствуйте! И снова репетиция! Точно вовремя. Как профессор научил. Только Финберг уже не придёт. Дирижёр не дожил всего пару месяцев до поздравлений с юбилеями. В память о нём и в свою честь музыканты играют джаз. И шлягеры звучат.

Игорь Мельников, и. о. директора – художественного руководителя Национального концертного оркестра Беларуси: «Действительно, столько времени за этим пультом перед оркестром стоял один человек, который его создал, который был его всем: и душой, и мозгом. И сейчас мы привыкаем. Специально подготовили очень яркую, светлую программу, чтобы у нас было настроение, чтобы у зрителей было хорошее настроение в этот хороший день».

Эпиграмма 90-х, один из знакомых маэстро написал: «Калі за справу браўся Фінік, то справа мела добры вынік!» И ведь никто не спорит. Оркестр во главе с Финбергом выступал в Чернобыльской зоне, Сан-Ремо. С ним миллионы играли в «Угадай мелодию».

Наталья Тамело, заслуженная артистка Беларуси: «Умел красиво улыбаться и любил красиво улыбаться. И всегда этот жест – руки вверх. Он был замечательный артист. Как я буду петь песню на концепте: «Ты так играл! Ты был артист! И вот настал твой бенефис».

Финберг мастерски управлял оркестром и аплодисментами зрительного зала. По взмаху его рук хлопали в такт и в родном маэстро Мозыре, и в Москве. Всегда аншлаг, всегда настроение праздника. Сегодня в минскую филармонию билетов было не достать.

Дирижёр всегда поздравлял коллег с началом концертного сезона. Вот такими открытками. И под занавес отправлял каждому «шчыра ўдзячны»! В этом году оборвалась традиция. И родилась новая. «Выступает оркестр Финберга!» – так уже и со сцены говорят. Де-факто, но ещё не де-юре. Все ждут.

«Национальный концертный» также заслужил право на имя. Финберга в сыгранном коллективе нельзя заменить. Только продолжить работу с живым звуком, которую «Человек-оркестр» начал 35 лет назад. И снова восторг с первой ноты.

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