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Национальному концертному оркестру – 35 лет, а его создателю могло исполниться 75. Вспоминаем Михаила Финберга
Источник материала: ОНТ
«Выступает оркестр Финберга!» – так уже и со сцены говорят. Национальному концертному – 35 лет! Сыгранный заслуженный коллектив неотделим от своего создателя. Они и на свет появились практически в один день. Народному артисту Беларуси Михаилу Финбергу сегодня исполнилось бы 75! Аплодисменты на двоих – в Белгосфилармонии. С неё зимой 87-го начиналась популярная эпоха.
И снова здравствуйте! И снова репетиция! Точно вовремя. Как профессор научил. Только Финберг уже не придёт. Дирижёр не дожил всего пару месяцев до поздравлений с юбилеями. В память о нём и в свою честь музыканты играют джаз. И шлягеры звучат.
Эпиграмма 90-х, один из знакомых маэстро написал: «Калі за справу браўся Фінік, то справа мела добры вынік!» И ведь никто не спорит. Оркестр во главе с Финбергом выступал в Чернобыльской зоне, Сан-Ремо. С ним миллионы играли в «Угадай мелодию».
Финберг мастерски управлял оркестром и аплодисментами зрительного зала. По взмаху его рук хлопали в такт и в родном маэстро Мозыре, и в Москве. Всегда аншлаг, всегда настроение праздника. Сегодня в минскую филармонию билетов было не достать.
Дирижёр всегда поздравлял коллег с началом концертного сезона. Вот такими открытками. И под занавес отправлял каждому «шчыра ўдзячны»! В этом году оборвалась традиция. И родилась новая. «Выступает оркестр Финберга!» – так уже и со сцены говорят. Де-факто, но ещё не де-юре. Все ждут.
«Национальный концертный» также заслужил право на имя. Финберга в сыгранном коллективе нельзя заменить. Только продолжить работу с живым звуком, которую «Человек-оркестр» начал 35 лет назад. И снова восторг с первой ноты.
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Национальному концертному оркестру – 35 лет, а его создателю могло исполниться 75. Вспоминаем Михаила Финберга
«Выступает оркестр Финберга!» – так уже и со сцены говорят. Национальному концертному – 35 лет! Сыгранный заслуженный коллектив неотделим от своего создателя. Они...
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