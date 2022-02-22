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Итоги учения «Союзная решимость-2022» подвели эксперты из Беларуси и России

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Итоги учения «Союзная решимость-2022» подвели эксперты из Беларуси и России

Итоги совместного учения «Союзная решимость 2022» проанализировали сегодня эксперты Беларуси и России. В формате видеомоста, который связал Минск и Москву, также обсудили укрепление обороноспособности двух стран и приверженность общим интересам. 

Манёвры прошли сразу на пяти белорусских полигонах. Главная цель – проверка сил реагирования Союзного государства и отработка навыков в составе региональной группировки. Однако такой сценарий понравился не всем. Учение вызвало истерию в западных СМИ. А тот факт, что у границ Союзного государства небывалое скопление натовского вооружения и контингента, учитывать ни журналисты, ни политики не хотят. 

В то же время белорусско-российское учение прошло строго по международным договорённостям и завершилось, как и планировалось, 20 февраля. Приверженность миру и диалогу – такой вектор взаимоотношений выбирают Беларусь и Россия. Вместе с тем в случае необходимости страны должны быть готовы оперативно отреагировать на любую агрессию. Именно поэтому проверка сил реагирования Союзного государства продолжится. 


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Теги: Минск
 
 
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Итоги совместного учения «Союзная решимость 2022» проанализировали сегодня эксперты Беларуси и России. В формате видеомоста, который связал Минск и Москву, также...
 
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