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«Пропаганда»: поездка Лукашенко в Москву, ситуация на Донбассе, День родного языка
Источник материала: ОНТ
Сёння – на мове! В День родного языка авторский проект «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура выходит в эфир на белорусском. Языковой вопрос – одна из центральных тем выпуска.
В чём отличие между искренним уважением и любовью к родному языку и демонстративным неуважением к языку другому?
Также сегодня – о кулуарах финального шоу республиканской акции «В режиме правды», которое с аншлагом прошло в субботу во Дворце спорта. О чём говорили и как реагировали зрители?
А ещё – поездка Президента в Москву, общение Александра Лукашенко с зарубежными журналистами и ситуация на Донбассе.
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Сёння – на мове! В День родного языка авторский проект «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура выходит в эфир на белорусском. Языковой вопрос –...
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