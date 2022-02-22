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«Пропаганда»: поездка Лукашенко в Москву, ситуация на Донбассе, День родного языка

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пропаганда»: поездка Лукашенко в Москву, ситуация на Донбассе, День родного языка

Сёння – на мове! В День родного языка авторский проект «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура выходит в эфир на белорусском. Языковой вопрос – одна из центральных тем выпуска.

В чём отличие между искренним уважением и любовью к родному языку и демонстративным неуважением к языку другому? 

Также сегодня – о кулуарах финального шоу республиканской акции «В режиме правды», которое с аншлагом прошло в субботу во Дворце спорта. О чём говорили и как реагировали зрители?

А ещё – поездка Президента в Москву, общение Александра Лукашенко с зарубежными журналистами и ситуация на Донбассе. 


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Сёння – на мове! В День родного языка авторский проект «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура выходит в эфир на белорусском. Языковой вопрос –...
 
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