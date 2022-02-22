«Пропаганда»: поездка Лукашенко в Москву, ситуация на Донбассе, День родного языка

Источник материала: ОНТ

Сёння – на мове! В День родного языка авторский проект «Пропаганда» политического обозревателя ОНТ Игоря Тура выходит в эфир на белорусском. Языковой вопрос – одна из центральных тем выпуска.

В чём отличие между искренним уважением и любовью к родному языку и демонстративным неуважением к языку другому?

Также сегодня – о кулуарах финального шоу республиканской акции «В режиме правды», которое с аншлагом прошло в субботу во Дворце спорта. О чём говорили и как реагировали зрители?

А ещё – поездка Президента в Москву, общение Александра Лукашенко с зарубежными журналистами и ситуация на Донбассе.





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