Жертвы среди мирного населения, диверсии на границе, перебои с водой и электричеством. Рассказываем, что происходит на Донбассе

Источник материала: ОНТ

Тревожная новость этого дня! До предела накалена ситуация в Донбассе. Увеличивается количество жертв. Взрывы и обстрелы звучат и днём, и ночью. Неужели Киев готов развязать войну? Судя по информации, которая сегодня приходит с линии соприкосновения, горячий конфликт может разгореться в любую минуту. Спасает лишь терпение России, но украинская сторона переходит границы во всех смыслах.

Утро для жителей Донбасса началось не с звука будильника, а с мощных взрывов разорвавшихся снарядов. Но спал ли там хоть кто-то? Обстрелы украинская сторона вела всю ночь. Количество снарядов, боеприпасов и гранат, выпущенных со стороны Украины по Донецку и Луганску, уже исчисляется не сотнями, а тысячами.

После такого шквала огня информационные ленты запестрили заголовками о гибели людей. Сообщается минимум о четырех жертвах. В Сети появились ужасающие кадры из Петровского района Донецка. Детям и впечатлительным людям лучше не смотреть – после взрывов одного из местных жителей просто разорвало на части. Это шахтер, который просто утром шёл на работу.

С самого утра стала появляться информация и об украинских диверсантах. Один из них в Донецке рядом с железнодорожным вокзалом пытался устроить взрыв. В итоге сам погиб при закладке бомбы. Ближе к обеду информационные агентства сообщили новость уже о ликвидации группы диверсантов, которые оказали сопротивление и успели подстрелить двух спецназовцев.

Дальше больше. И это уже красная линия. ФСБ России публикует кадры уничтоженного в результате попадания украинского снаряда пограничного пункта в Ростовской области. А Южный военный округ, как заявляет РИА «Новости», сообщает о попытке прорыва границы украинскими диверсантами. На месте ликвидированы пять боевиков и две БМП.

По информации руководства самопровозглашённых республик, Вооружённые Силы Украины используют боеприпасы и тяжелое вооружение, которые Минскими соглашениями запрещены. Это фиксируют и представители миссии ОБСЕ. Как сообщают местные СМИ, сейчас под обстрелом около 30 населённых пунктов республики. Снаряды летят в жилые дома и школы. Из-за остановки насосной станции без питьевой воды остались более 20 тысяч жителей, 50 социальных объектов, среди которых и больницы. Объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. В Луганской области повреждены линии электропередачи. Люди – в основном женщины и дети – пытаются покинуть зону боевых действий, все это под звуки сирен.

То, что происходит в эти дни на Донбассе, практически перечеркивает все предыдущие шаги, пусть и маленькие, но такие важные по реализации Минских соглашений. Во второй половине дня главы самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик обратились к президенту России с просьбой признать их независимость.

Ситуация слишком сложная, чтобы медлить. Владимир Путин созывает экстренное заседание Совбеза. Главные тезисы – Россия изначально делала всё, чтобы мирным путем решить противоречия на Донбассе. Однако Киев уже дважды проводил карательные операции на Донбассе, нынешнее обострение – уже третье по счету. Что касается вопросов признания ДНР и ЛНР, они тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

Руководство Совета безопасности, Госдумы и Совета Федерации призвали Владимира Путина признать республики. И этого решения сейчас ждут десятки тысяч людей, вздрагивающие от выстрелов и взрывов снарядов. Практически каждый час приходят новости о новых обстрела. Какой будет эта ночь на Донбассе? Хотелось бы, чтобы тихой и мирной. Но увы – реальность сегодня совсем иная.

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