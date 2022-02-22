﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ДФР установил граждан и организации, которые через криптообменник перечисляли деньги на протесты

22.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

ДФР установил граждан и организации, которые через криптообменник перечисляли деньги на протесты

Стали известны подробности по уголовному делу о финансировании протестов в Беларуси. Департамент финансовых расследований установил базу данных всех граждан и организаций (в том числе и иностранных), которые пользовались криптообменником для перечисления средств на протесты. 

Несколько белорусов за границей создали в Сети анонимный обменный пункт криптовалюты, по которому из Евросоюза отправляли деньги на госпереворот в Беларуси. В отличие от банков, финансовые операции там можно было проводить без предоставления личных данных. Поэтому сервис пользовался спросом у участников протестов. В 20-м и 21-м годах через него постоянно переводили деньги экстремистское формирование BY_help, фонд «Страна для жизни». Кураторы обналичивали деньги, рассчитывались с участниками протестов и оплачивали им штрафы. 

Департаменту финансовых расследований известны все, кто пользовался услугами криптообменника, а также использовал сервис для финансирования протестов в Беларуси. Пока формируется доказательная база, есть шанс прийти с повинной и избежать уголовной ответственности.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны подробности по уголовному делу о финансировании протестов в Беларуси. Департамент финансовых расследований установил базу данных всех граждан и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Необходимы деэскалация, проявление сдержанности и готовности к диалогу
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by