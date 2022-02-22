ДФР установил граждан и организации, которые через криптообменник перечисляли деньги на протесты

Источник материала: ОНТ

Стали известны подробности по уголовному делу о финансировании протестов в Беларуси. Департамент финансовых расследований установил базу данных всех граждан и организаций (в том числе и иностранных), которые пользовались криптообменником для перечисления средств на протесты.

Несколько белорусов за границей создали в Сети анонимный обменный пункт криптовалюты, по которому из Евросоюза отправляли деньги на госпереворот в Беларуси. В отличие от банков, финансовые операции там можно было проводить без предоставления личных данных. Поэтому сервис пользовался спросом у участников протестов. В 20-м и 21-м годах через него постоянно переводили деньги экстремистское формирование BY_help, фонд «Страна для жизни». Кураторы обналичивали деньги, рассчитывались с участниками протестов и оплачивали им штрафы.

Департаменту финансовых расследований известны все, кто пользовался услугами криптообменника, а также использовал сервис для финансирования протестов в Беларуси. Пока формируется доказательная база, есть шанс прийти с повинной и избежать уголовной ответственности.





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