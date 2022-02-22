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Компания SpaceX вывела на околоземную орбиту сразу 46 спутников

22.02.2022 06:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания SpaceX в понедельник запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 46 микроспутников Starlink, сообщает ТАСС.

Предыдущий вывод на орбиту подобных спутников состоялся в начале февраля. Нынешний старт должен был произойти в субботу, 19 февраля, но был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг.

По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд. По заверениям компании, она сможет обеспечивать широкополосный интернет со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Нынешний запуск стал 36-м по счету в рамках программы Starlink, всего с мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту около 2 тыс. спутников.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг.
 
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