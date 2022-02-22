В белорусских банках сейчас больше 20 кредитов на жилье. И вот их условия

Источник материала: Myfin



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Какие кредиты на жилье сейчас доступны?

Почти все доступные в Беларуси жилищные кредиты довольно четко разделяются на несколько категорий.

Кредиты на жилье с господдержкой

Если раньше большую часть таких кредитов получали молодые семьи с двумя детьми, то сейчас их выдают в основном многодетным, отдельным категориям государственных служащих, сиротам, некоторым инвалидам и другим немногочисленным льготникам. Ставки по льготным кредитам всегда ниже обычных (на данный момент они одинаковы по всем предлагаемым банками вариантам), а сроки, как правило, 20 лет.

Партнерские кредиты

Это кредиты на строительство жилья у определенного застройщика, который является партнером банка. Таких кредитов всегда много, иногда специальная кредитная линия открывается для одного жилого комплекса, чаще – для определенного застройщика. В некоторых случаях ставки по этой категории кредитов даже ниже льготных. Есть также и кредит у заграничного застройщика – можно кредитоваться на стройку в Грузии.



Обычные кредиты на покупку жилья

Таких вариантов меньше всего. Условия здесь рыночные: ставки самые высокие, а сроки самые короткие. Но клиент имеет возможность искать жилье по наиболее выгодной цене, что может компенсировать переплату по процентам.

За последние 6-9 месяцев кредиты на общих основаниях подорожали в среднем почти на 2%. Так, кредит «Ипотека экспресс» от Беларусбанка в мае прошлого года выдавался под 20% годовых (СР + 11,5%). Приорбанк выдавал кредиты «Строительство под залог» и «Покупка под залог» со ставкой 17,12% (СР + 8,62%).

Обеспечением всех перечисленных кредитов становится залог приобретенного жилья и почти везде – поручительство физических лиц. Но вопрос поручительства нужно уточнять, некоторые суммы требуют двух поручителей, некоторые – одного, где-то малые суммы кредитуют только под залог и неустойку. Совсем без поручителей предлагается только кредит от БТА Банка на 7 лет.