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В белорусских банках сейчас больше 20 кредитов на жилье. И вот их условия

22.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

В белорусских банках сейчас больше 20 кредитов на жилье. И вот их условия
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Какие кредиты на жилье сейчас доступны?

Почти все доступные в Беларуси жилищные кредиты довольно четко разделяются на несколько категорий.

Кредиты на жилье с господдержкой

Если раньше большую часть таких кредитов получали молодые семьи с двумя детьми, то сейчас их выдают в основном многодетным, отдельным категориям государственных служащих, сиротам, некоторым инвалидам и другим немногочисленным льготникам. Ставки по льготным кредитам всегда ниже обычных (на данный момент они одинаковы по всем предлагаемым банками вариантам), а сроки, как правило, 20 лет.

Банк,
Название кредита 		Максимальный срок Минимальный первый взнос Годовая ставка, %
Беларусбанк,
Кредит на строительство (реконструкцию) жилых помещений с использованием субсидии на его погашение 		20 лет 10% СР + 3%
12,25%
Белагропромбанк,
«Для нуждающихся в улучшении жилищных условий (с привлечением субсидий)» 		20 лет 10% СР + 3%
12,25%
Банк БелВЭБ,
«Льготное кредитование недвижимости» 		20 лет 10% СР + 3%
12,25%
Приорбанк,
«Строительство под залог» 		20 лет 20% СР + 3%
12,25%
Белинвестбанк,
«Субсидия» 		20 лет без взноса
 СР + 3%
12,25%

Партнерские кредиты

Это кредиты на строительство жилья у определенного застройщика, который является партнером банка. Таких кредитов всегда много, иногда специальная кредитная линия открывается для одного жилого комплекса, чаще – для определенного застройщика. В некоторых случаях ставки по этой категории кредитов даже ниже льготных. Есть также и кредит у заграничного застройщика – можно кредитоваться на стройку в Грузии.

Банк,
Название и категория кредита 		Максимальный срок Минимальный первый взнос Годовая ставка, %
Беларусбанк,
«Время строить»
 20 лет 10% СР + 11,75%
21%
Белинвестбанк,
«Недвижимость от партнера»
 10, 20 лет 10% СКО + (11,7%–15,22%)
22,95%–25,47%
различается у разных застройщиков
Белгазпромбанк,
«Скоро новоселье»
 20 лет 10% СР + 9,65%
18,90%
Белгазпромбанк,
«Строим вместе»
 20 лет 50% СР + 9,65%
18,90%
Банк БелВЭБ,
«Партнерское кредитование недвижимости»
 5, 7, 10, 15, 20 лет 10% СР + (3,5%–11,13%)
12,75%–20,38%
различается у разных застройщиков
Приорбанк,
«Зеленая недвижимость»
 10 лет 20% СР + 10,55%
19,80%
БНБ-Банк,
«White sails» (застройщик в Грузии)
 1 или 2 года 30% 0,01% – на 1 год;
9,99% (СПДО - 0,35%) – на 2 года
БНБ-Банк,
«Фарфоровый»
 1, 2 или 3 года 20% или 50% 0,01% – на 1 год;
9,99% (СПДО - 0,35%) – на 2 года;
12,99% (СПДО + 2,74%) – на 3 года
БТА Банк,
«Квадратные метры»
 7 лет не определен СР + 11,13%
20,38%

Обычные кредиты на покупку жилья

Таких вариантов меньше всего. Условия здесь рыночные: ставки самые высокие, а сроки самые короткие. Но клиент имеет возможность искать жилье по наиболее выгодной цене, что может компенсировать переплату по процентам.

Банк,
Название и категория кредита 		Максимальный срок Минимальный первый взнос Годовая ставка, %
Беларусбанк,
«Ипотека Экспресс»
 20 лет без взноса СР + 11,75%
21%
Банк БелВЭБ,
Кредит на покупку первичного и вторичного жилья
 15 лет 10% СР + 11,13%
20,38%
Приорбанк,
«Строительство под залог»
 5 лет 20% СР + 10,55%
19,80%
Приорбанк,
«Покупка под залог»
 10 лет 20% СР + 10,55%
19,80%
Приорбанк,
«Дружная семья»
 10 лет 20% СР + 10,55%
19,80%
БТА Банк,
«Вторичная недвижимость»
(условия зависят от пользования другими продуктами банка) 		7 лет 10% (или 30%) СР + 11,13%
20,38%
или
СР + 15,74%
25,99%

За последние 6-9 месяцев кредиты на общих основаниях подорожали в среднем почти на 2%. Так, кредит «Ипотека экспресс» от Беларусбанка в мае прошлого года выдавался под 20% годовых (СР + 11,5%). Приорбанк выдавал кредиты «Строительство под залог» и «Покупка под залог» со ставкой 17,12% (СР + 8,62%).

Обеспечением всех перечисленных кредитов становится залог приобретенного жилья и почти везде – поручительство физических лиц. Но вопрос поручительства нужно уточнять, некоторые суммы требуют двух поручителей, некоторые – одного, где-то малые суммы кредитуют только под залог и неустойку. Совсем без поручителей предлагается только кредит от БТА Банка на 7 лет.

 
 
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