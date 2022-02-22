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В Бресте горело кафе
Источник материала: БелТА
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание кафе горело в Бресте, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.
Информация о загорании в двухэтажном здании кафе в областном центре поступила спасателям в 11.50 21 февраля.
Огнем поврежден натяжной потолок на площади 3 кв.м., закопчены стены.
Пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Причина пожара устанавливается.-0-
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Пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе ведомства. Причина пожара устанавливается.
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