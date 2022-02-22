﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Двух наркокурьеров задержали под Гомелем

22.02.2022 09:03 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники столичного наркоконтроля вместе с гомельскими коллегами задержали двух закладчиков, сообщили БЕЛТА в МВД Беларуси.

У 29-летнего неработающего жителя Гомеля и в разложенных им тайниках оперативники обнаружили более 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также свыше 200 г марихуаны.

"У его коллеги по наркомаркету, 21-летнего гомельчанина, изъято более 100 г альфа-PVP. Молодой человек рассказал правоохранителям, что является игроманом и наркопотребителем. Деньги, вырученные от наркоторговли, тратил на погашение долгов в казино", - рассказали в МВД.

Ранее фигуранты в поле зрения правоохранителей не попадали. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У 29-летнего неработающего жителя Гомеля и в разложенных им тайниках оперативники обнаружили более 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте горело кафе
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by