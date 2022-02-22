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Снегопады парализовали движение на японском острове Хоккайдо

22.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снегопады парализовали движение на японском острове Хоккайдо

Небывалые снегопады обрушились на остров Хоккайдо и стали причиной транспортного коллапса, передает БЕЛТА.

В первую очередь пострадало авиасообщение – закрыт международный аэропорт в городе Саппоро. Снегоуборочная техника не справляется с нагрузкой и не успевает расчищать взлетно-посадочные полосы.

На автомобильных трассах Хоккайдо образовались многочисленные заторы. В нескольких районах острова зафиксировано рекордное количество осадков.

Фото: Pixabay

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Небывалые снегопады обрушились на остров Хоккайдо и стали причиной транспортного коллапса, передает БЕЛТА. В первую очередь пострадало авиасообщение – закрыт...
 
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