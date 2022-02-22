|
Снегопады парализовали движение на японском острове Хоккайдо
Источник материала: ОНТ
Небывалые снегопады обрушились на остров Хоккайдо и стали причиной транспортного коллапса,
В первую очередь пострадало авиасообщение – закрыт международный аэропорт в городе Саппоро. Снегоуборочная техника не справляется с нагрузкой и не успевает расчищать взлетно-посадочные полосы.
На автомобильных трассах Хоккайдо образовались многочисленные заторы. В нескольких районах острова зафиксировано рекордное количество осадков.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Небывалые снегопады обрушились на остров Хоккайдо и стали причиной транспортного коллапса, передает БЕЛТА. В первую очередь пострадало авиасообщение – закрыт...
|
Архив (Разное)