В Литве часть жителей не в состоянии заплатить за жилье, а некоторым не хватает денег даже на еду

Источник материала: ОНТ

В Литве продолжается рост цен. Это сильно бьет по карману самых уязвимых групп населения. Половина малообеспеченных литовцев утверждает, что они не в состоянии заплатить за жилье, а треть опрошенных говорят, что им не хватает денег даже на еду.

Департамент статистики Литвы сообщил, что в январе инфляция составила почти 12,5% – это самый высокий показатель за последние четверть века. Корзина самых дешевых товаров за месяц подорожала на 6%. Стремительно дорожают и коммунальные услуги.

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