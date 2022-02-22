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В Литве часть жителей не в состоянии заплатить за жилье, а некоторым не хватает денег даже на еду

22.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве часть жителей не в состоянии заплатить за жилье, а некоторым не хватает денег даже на еду

В Литве продолжается рост цен. Это сильно бьет по карману самых уязвимых групп населения. Половина малообеспеченных литовцев утверждает, что они не в состоянии заплатить за жилье, а треть опрошенных говорят, что им не хватает денег даже на еду.

Департамент статистики Литвы сообщил, что в январе инфляция составила почти 12,5% – это самый высокий показатель за последние четверть века. Корзина самых дешевых товаров за месяц подорожала на 6%. Стремительно дорожают и коммунальные услуги.

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В Литве продолжается рост цен. Это сильно бьет по карману самых уязвимых групп населения. Половина малообеспеченных литовцев утверждает, что они не в состоянии...
 
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