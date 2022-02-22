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Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Ивана Миско с 90-летием

22.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Ивана Миско с 90-летием

Глава государства поздравил с 90-летним юбилеем скульптора народного художника Беларуси Ивана Миско, информирует пресс-служба Президента.

 Александр Лукашенко пожелал Ивану Миско долгих лет жизни, здоровья и творческого вдохновения.

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Глава государства поздравил с 90-летним юбилеем скульптора народного художника Беларуси Ивана Миско, информирует пресс-служба Президента.  Александр Лукашенко...
 
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