|
Александр Лукашенко поздравил народного художника Беларуси Ивана Миско с 90-летием
Источник материала: ОНТ
Глава государства поздравил с 90-летним юбилеем скульптора народного художника Беларуси Ивана Миско, информирует
Александр Лукашенко пожелал Ивану Миско долгих лет жизни, здоровья и творческого вдохновения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава государства поздравил с 90-летним юбилеем скульптора народного художника Беларуси Ивана Миско, информирует пресс-служба Президента. Александр Лукашенко...
|
Архив (Разное)