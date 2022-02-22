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Ситуация в Донбассе: обстрелы, убийства мирных жителей, блокада и признание ДНР и ЛНР

22.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

События в Донбассе – яркая иллюстрация того, как быстро и непредсказуемо ситуация может накалиться до предела. Уже которые сутки там звучат выстрелы и взрывы, под обстрелом – объекты инфраструктуры, жилые дома и даже школы. Но самое страшное – гибнут люди. Впрочем, западные политики по-прежнему предпочитают закрывать на это все глаза, продолжая накачивать Украину оружием и нагнетать истерию.  

Нынешнее обострение на Донбассе, по словам экспертов, повторяет события 2015 года. Украина полностью игнорирует Минские соглашения, используя запрещенное вооружение. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к России с призывом признать их независимость. Президент России созвал внеочередное заседание Совбеза. А ближе к ночи, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив, что ситуация на Донбассе приобрела критический характер. А Киев использовал диалог с Россией в качестве предмета торга с Западом.

Владимир Путин много говорил об исторических связях с Украиной, еще больше о современных реалиях. По словам российского президента, Украина сведена до уровня колонии с марионеточным режимом. А новая военная стратегия Киева полностью посвящена противостоянию с Россией. При этом США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению Украины как театра потенциальных военных действий. Россия не может не реагировать на подобную угрозу. И на то, что сейчас происходит на Донбассе – ни дня без обстрела, убийства мирных жителей, не прекращающаяся блокада.

В Донецке и Луганске новость встретили салютами, люди вышли на центральные площади. Что небезопасно. Донбасс круглосуточно под прицелом, еще более возросли угрозы диверсий и терактов.   Накануне вечером был подорван автомобиль руководителя представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР. Пострадали руководитель представительства и его водитель. Постоянным обстрелам подвергаются важные объекты инфраструктуры и жилые районы. На Западе на признание Донецкой и Луганской республик отреагировали, предсказуемо, очередной порцией угроз о введении санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу заявил, что Украина, несмотря на заявление Владимира Путина, останется в границах, признанных международным сообществом.

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Теги: Новости
 
 
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События в Донбассе – яркая иллюстрация того, как быстро и непредсказуемо ситуация может накалиться до предела. Уже которые сутки там звучат выстрелы и взрывы, под...
 
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