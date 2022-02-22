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Ситуация в Донбассе: обстрелы, убийства мирных жителей, блокада и признание ДНР и ЛНР
Источник материала: ОНТ
События в Донбассе – яркая иллюстрация того, как быстро и непредсказуемо ситуация может накалиться до предела. Уже которые сутки там звучат выстрелы и взрывы, под обстрелом – объекты инфраструктуры, жилые дома и даже школы. Но самое страшное – гибнут люди. Впрочем, западные политики по-прежнему предпочитают закрывать на это все глаза, продолжая накачивать Украину оружием и нагнетать истерию.
Нынешнее обострение на Донбассе, по словам экспертов, повторяет события 2015 года. Украина полностью игнорирует Минские соглашения, используя запрещенное вооружение. Накануне власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обратились к России с призывом признать их независимость. Президент России созвал внеочередное заседание Совбеза. А ближе к ночи, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, отметив, что ситуация на Донбассе приобрела критический характер. А Киев использовал диалог с Россией в качестве предмета торга с Западом.
Владимир Путин много
В Донецке и Луганске новость встретили салютами, люди вышли на центральные площади. Что небезопасно. Донбасс круглосуточно под прицелом, еще более возросли угрозы диверсий и терактов. Накануне вечером был подорван автомобиль руководителя представительства Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР. Пострадали руководитель представительства и его водитель. Постоянным обстрелам подвергаются важные объекты инфраструктуры и жилые районы. На Западе на признание Донецкой и Луганской республик отреагировали, предсказуемо, очередной порцией угроз о введении санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем
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События в Донбассе – яркая иллюстрация того, как быстро и непредсказуемо ситуация может накалиться до предела. Уже которые сутки там звучат выстрелы и взрывы, под...
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